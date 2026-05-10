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PREMIER LEAGUE
West Ham - Arsenal en directo: Premier League hoy, en juego
Sigue en directo el partido de la 36ª jornada de la Premier League 2025/26 con el título en juego
Miguel Jorge Sánchez
Última hora y resultado en vivo del partido entre West Ham y Arsenal de la 36ª jornada de la Premier League.
¡ARRANCA EL PARTIDO EN LONDRES! ¡Descenso y título en juego!
Todo preparado para que comience el partido en el London Stadium. Pendiente el Manchester City de Pep Guardiola, ya que una derrota de los de Arteta los mete de lleno en la lucha por la Premier.
Después de recibir al Arsenal, el West Ham tendrá que enfrentarse a Newcastle y Leeds United en el tramo final de liga. El Arsenal, por su parte, cerrará la temporada contra Burnley y Crystal Palace.
El equipo dirigido por Mikel Arteta continúa dependiendo de sí mismo para mantener el liderato y sabe que un tropiezo podría apretar todavía más la parte alta de la clasificación. Llega líder con 76 puntos y obligado a ganar.
El West Ham afronta el encuentro después de sus compromisos ante Brentford y Everton, en una fase de la temporada donde cada punto empieza a ser decisivo. El conjunto local llega al duelo en puestos de descenso en esa 18ª posición con 36 puntos.
Alineaciones
XI WEST HAM: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Disasi, Diouf; Bowen, Fernandes, Soucek; Summerville, Taty Castellanos
XI ARSENAL: David Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze, Trossard; Gyökeres
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