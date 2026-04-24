Wembley emociona al Guardiola más culé: "¿Mi trofeo favorito? La primera Champions con el Barça"

Dejando la Champions League a un lado, Pep Guardiola llega a finales de abril en el punto deseado. Su Manchester City opta seriamente a ganar la FA Cup y en Premier League depende de sí mismo para volver a dejar al Arsenal con la miel en los labios. El reto más cercano del cuadro ‘skyblue’ es el Southampton, equipo de Championship, en las semifinales del torneo copero. En la previa a este duelo, el catalán atendió a los medios de comunicación para tratar temas de la actualidad ‘citizen’.

"Hay que vivir el día a día. Ahora no se trata de récords ni números, sino de lo divertidos que hemos sido, o somos, o seremos. Ese es el punto...", mencionó al ser preguntado sobre los récords que ha logrado en Inglaterra. A estas alturas de la temporada, su continuidad en el Etihad está en el aire y cada vez suena con más fuerza la posibilidad de tomar el mando de una selección.

El de Santpedor sabe que el partido contra el Southampton puede ser engañoso y no quiere distracciones, pese a estar en un momento crucial en Liga: "Los chicos que no juegan mucho no están tan contentos como deberían estar. Pero ahora solo debemos concentrarnos en el partido de mañana. Con este espíritu hemos recuperado jugadores tras los últimos dos partidos increíblemente exigentes...", mencionó.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, agradece a la afición al finalizar el duelo ante el Arsenal / EFE

Para Guardiola, Wembley, el estadio que acogerá el partido entre el City y el Southampton, es un escenario especial: "Sí; aquí gané en 1992 la primera Champions con el Barcelona. Fue tan importante. Realmente, realmente importante. Y por supuesto la Champions contra el United también... La FA Cup contra el United que nos dio la oportunidad de ganar el triplete...", recordó.

Guardiola junto a Messi, después de ganar la Champions con el Barça / SPORT

Sin Rodri

Una de las dudas del once de Guardiola es Rodri Hernández, quien no está disfrutando de toda la continuidad que querría este curso y no estará contra el Southampton: "No queremos tomar riesgos, pero está mejor. No sabemos si estará para el partido contra el Everton. Es muy importante...", confirmó.

Finalmente, el catalán reconoció aún no tener listo el plan de partido y aseguró que "esta noche en el entrenamiento tendremos que terminar de discutirlo" y aplaudió la medida del club de congelar los precios de los abonos: "Chapeau por mi presidente y por mi director ejecutivo. Este negocio no funciona sin los aficionados. Imagina jugar como fue en la época del Covid. Cuando el club piensa: 'Podemos encontrar dinero de otra manera', significa mucho. De nuevo, qué especial es este club, qué bueno es. Ojalá mañana vengan y especialmente al final de la temporada en el último partido en casa puedan estar allí", señaló.