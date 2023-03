Weghorst da explicaciones sobre su gesto viral tras la debacle en Anfield

Ha tenido que aclarar un gesto previo a la humillación del Liverpool al Manchester United El delantero neerlandés tocó el escudo del Liverpool en el túnel de vestidores de Anfield

La victoria del Liverpool 7-0 ante el Manchester United dolerá durante mucho tiempo. El partido se jugó el pasado domingo y aún levanta ampollas.

La afición del United busca urgentemente un cabeza de turco a quien responsabilizar de la humillación sufrida en Anfield. La última víctima: Wout Weghorst.

En las últimas horas, se ha viralizado un vídeo del jugador del Manchester United levantando el brazo para tocar un escudo del Liverpool en el túnel de vestidores de Anfield. Las redes sociales se han plagado de críticas y burlas hacia el neerlandés.

Hay quién se pregunta si Weghorst tiene claro para qué equipo juega mientras otros, que se sienten mucho más ultrajados, aseguran que se trata de la gota que colma el vaso y que el club no puede renovar al delantero.

Wout Weghorst touched the 'This Is Anfield' sign on Sunday 😬 pic.twitter.com/9lIwSKjiVe