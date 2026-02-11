Wayne Rooney, leyenda del United, harto del fenónemo viral TheUnitedStrand: "No lo soporto más, lo mandaría al otro lado del país"

En la era de las redes sociales es cada vez más común que ciertas historias tengan más impacto en el verde que el propio resultado de un partido de fútbol. Hay mil ejemplos de ello, aunque el último caso es quizás todavía más surrealista que los anteriores precedentes. Tiene como protagonista un corte de pelo y un nacido en el Reino Unido residente en Castellón. ¿Su reto? No cortarse la cabellera hasta que su equipo, el Manchester United, ganara cinco partidos seguidos. Empezó en octubre de 2024 y su apuesta todavía sigue en pie.

Este martes, parecía que su particular 'calvario' que lo ha vuelto viral estaba más cerca de terminar. A los mandos de Michael Carrick, nuevo técnico de los 'red devils', el United venía en buena dinámica y acumulaba hasta cuatro partidos consecutivos saboreando el triunfo. Se enfrentaban al West Ham, antepenúltimo clasificado de la Premier League en un partido cuyo resultado parecía cantado. Pero no fue así; los chicos que ahora entrena como segundo Paco Jémez plantaron cara al United y rascaron un empate de mucho mérito en casa. Apuesta perdida y vuelta a empezar.

¡Así reaccionó Frank Illet tras saber que no habría corte de pelo! / X

El fenómeno que se había vuelto viral terminó llegando a los propios jugadores, entrenadores... y también a leyendas del United. Entre ellos está Wayne Rooney, a quien no le gustó un pelo que se hiciese tanto caso a un aficionado en redes sociales: "Lo enviaría al otro lado del país; me está volviendo loco", explicó durante su participación en el podcast No Tippy Tappy Football.

El legendario delantero del Manchester United no dudó en elevar la voz en contra del fenómeno: "Estamos hablando de Carrick y del United intentando ganar su quinto partido consecutivo, y todo gira en torno a este tipo que se está cortando el pelo. Apuesto a que estaría devastado si el United ganara el quinto partido, porque de repente es irrelevante", apuntó. "Ahí es donde han llevado esto las redes sociales: todo gira en torno a un tipo que se corta el pelo si el Manchester United gana un partido de fútbol".

Frank Ilett, el aficionado del United que sigue con su reto de no cortarse el pelo casi 500 días después / Albert Gracia

En SPORT pudimos contar con Frank Ilett durante la previa del partido. “La verdad es que empecé el reto para darle algo de humor y positividad a los aficionados del Manchester United. Estábamos pasando momentos duros, pero ha durado más de lo que esperaba", indicó. "Mi família y mis amigos se reían cuando empecé a hacer esto. Creo que tampoco se esperaban que durara tanto. He intentado mantenerme comprometido todo el tiempo y esperemos que termine pronto", aseveró.