El Watford hace oficial el fichaje de Javi Gracia: "Estamos seguros de que muchos aficionados desearían que no se hubiera marchado"

Son muy buenas noticias para el fútbol inglés. El Watford FC ha comunicado este miércoles el despido del uruguayo Paulo Pezzolano y la contratación de su sustituto, el navarro Javi Gracia, el técnico que les llevó a la final de la FA Cup en 2019 y que mayor huella dejó entre los aficionados del equipo de Elton John.

Los 'Hornets', que han tenido 16 entrenadores en la última década, decidieron en apenas unas horas despedir al uruguayo pese a haber conseguido siete de los últimos nueve puntos en el Championship (Segunda división inglesa) y ser el tercer mejor equipo de la categoría en casa.

Sin embargo, la directiva, que no se caracteriza por tener paciencia con sus técnicos, ha optado por echar a Pezzolano por diferencias internas. Para Javi Gracia, esta es su segunda aventura en el Watford, al que ya dirigió entre enero de 2018 y septiembre de 2019, siendo uno de los técnico más longevos de los últimos años y de mejor recuerdo entre los aficionados.

Los salvó en dos temporadas consecutivas y los llevó a la final de la FA Cup por segunda vez en su historia y primera en 35 años, cayendo goleado por el Manchester City de Pep Guardiola. Tras un mal inicio de la temporada 2019-2020, el técnico español fue despedido.

Desde entonces, el técnico de 55 años pasó por el Valencia, el Al Sadd de Catar y el Leeds United, al que entrenó apenas durante doce partidos entre febrero y mayo de 2023.

EL COMUNICADO DEL CLUB

ℹ️ Watford FC are delighted to confirm the return of Javi Gracia as Head Coach after deciding to part ways with Paulo Pezzolano and his backroom staff, whom we thank sincerely for their efforts and commitment during their time in charge.



We wish them every success in the… pic.twitter.com/thWQKYf5vd — Watford Football Club (@WatfordFC) October 8, 2025

"El Watford FC está encantado de confirmar el regreso de Javi Gracia como entrenador en jefe después de decidir separarse de Paulo Pezzolano y su personal de staff, a quienes agradecemos sinceramente sus esfuerzos y compromiso durante su tiempo a cargo. Les deseamos mucho éxito en el futuro".

Con el fichaje de Javi, el club confía en que aportará las cualidades que consideramos vitales para esta joven plantilla: consistencia en la selección, armonía en el vestuario y una sólida conexión con la afición. Su visión y enfoque se alinean estrechamente con nuestros objetivos.

"Nos complace enormemente dar la bienvenida de nuevo a Javi", declaró el presidente y director ejecutivo Scott Duxbury. "Su pasión, liderazgo y estrategia clara nos ayudarán a generar estabilidad, unidad y dinamismo.

"Estamos seguros de que muchos aficionados desearían que Javi no se hubiera marchado en 2019. Con esta joven y emocionante plantilla, estamos convencidos de que su experiencia y cualidades son justo lo que necesitamos ahora".

Javi asumirá el mando de inmediato y comenzará los preparativos para nuestro próximo partido contra el Sheffield United".