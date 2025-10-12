Walker expone su egoísmo: "No me sentía feliz sentado en el banquillo"

Dicen que el fútbol no tiene memoria. Que se lo digan a un Kyle Walker que en un abrir y cerrar de ojos pasó de ser uno de los mejores laterales derechos del planeta - y un auténtico quebradero de cabeza para Vini Jr. - a convertirse en uno de los principales señalados de un Manchester City sumido en la mayor crisis de la 'era Guardiola'.

Cuando peor estaban las cosas, el capitán pidió abiertamente salir de Mánchester: “Está explorando opciones de jugar en el extranjero”, reconoció Pep en enero. Su deseo se hizo realidad y se cerró su cesión al AC Milan hasta final de curso. Y, así, Kyle Walker puso fin a una condecorada etapa de ocho años como 'skyblue', pues en verano firmó por el recién ascendido Burnley.

Walker dejó 'seco' a Vinicius / EFE

Sincero

Ahora, transcurridos los primeros meses como 'claret', Walker se abrió en canal en una entrevista concedida a 'Sky Sports': “¿Debería haberme marchado del Manchester City y haberme ido cedido al AC Milan? Yo era el capitán del club, y eres el primero en la línea de fuego cuando las cosas no van muy bien. En ese momento de la temporada, ¿debería haberme marchado? Mirando atrás ahora, probablemente no. Debería haber permanecido junto a mis compañeros de equipo, junto a mis amigos y a las personas a las que considero mi familia. Pero, probablemente por primera vez en mi carrera, fui egoísta y pensé en mí mismo y en que quería jugar al fútbol“, confesó.

AC Milan's Kyle Walker reacts after missing a chance to score during an Italian Cup quarterfinal soccer match between AC Milan and Roma at the San Siro stadium, in Milan, Italy, Wednesday, Feb. 5, 2025. (AP Photo/Antonio Calanni) / Associated Press/LaPresse / LAP

El crítico momento del equipo y su pobre rendimiento sobre el césped impulsaron su salida. "No me sentía feliz sentado en el banquillo. Sentía que aún tenía que demostrar que podía seguir jugando al alto nivel. Cuando un club como el AC Milan te llama, no creo que puedas rechazarlo. Cuando volví en verano, tuve tiempo para reflexionar sobre ello. Pero no me arrepiento, ya que siempre quise jugar en el extranjero y vivir esa experiencia. Me alegro de haberlo hecho durante seis meses, pero probablemente podría haberlo hecho un poco mejor”, desveló.