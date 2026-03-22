Walker desvela el mensaje más duro que le dio Guardiola: “No puedo quedarme en una esquina”

Kyle Walker no es solo una leyenda del Manchester City, lo es del fútbol inglés en general. Su ciclo en el cuadro 'skyblue' terminó en enero de 2025, después de convertirse en una de las figuras más importantes de la era Guardiola.

Llegó al Etihad en 2017, tras consolidarse en la Premier League con el Tottenham, y el entrenador catalán logró sacar su mejor versión y adaptarlo a su sistema, pese a ser un futbolista con un perfil que, de primeras, no encajaba especialmente con el de Santpedor: mucho más físico que técnico.

Jhon Arias junto a Kyle Walker y Rodri en el Mundial de Clubs / EFE

Tras su periplo de seis meses por Milán, Walker, a sus 35 años, defiende los colores del Burnley. Su retirada se intuye cada vez más cercana, pues, pese a ser titular con los 'clarets', tomó la decisión de dar un paso al lado con los 'Three Lions' y no defenderá a su país en el Mundial 2026.

El de Sheffield es realmente un lateral icónico. En su vitrina relucen seis Premier League, una Champions League y un Mundial de Clubes, entre otros muchos trofeos, y su mochila está llena de anécdotas de todo tipo. Una de ellas la desveló en 'The Overlap': una conversación muy cruda con Guardiola en uno de los momentos más especiales de su carrera.

Suplente en la final de la Champions League

El lateral inglés explicó cómo su entrenador le comunicó, sin rodeos, que no sería titular en uno de los partidos más importantes de su carrera: la final de la Champions League. “No vas a jugar mañana”, le dijo Guardiola. ¿El motivo? Utilizar a Stones, con más tacto de balón que él, ante el Inter de Milán. Una decisión puramente táctica.

Stones, jugdor del City / @johnstones5

“Guardiola quería jugadores buenos en conducción y John (Stones) estaba completamente enchufado en aquel momento. Creo que en ese momento era el que más regates de la Champions tenía, empatado con Messi, algo impresionante. Akanji era más parecido a mí, pero un poco mejor en conducción… Y Rúben Dias… es un líder. Aké también encajaba con lo que pedía. Así que lo entendí”, explicó.

Un favor un poco complicado

Sin embargo, Guardiola le pidió un favor que, como buen líder, Walker aceptó sin dudarlo: dar el discurso en el vestuario igualmente. El técnico catalán le encargó una charla antes del partido, un gesto que, según el propio jugador, tenía una intención clara: activar emocionalmente al grupo.

Kyle Walker, ante el Tottenham / @ManCity

“Mi sueño ahora está en vuestras manos”, arrancó Walker ante sus compañeros. Un discurso sincero, en el que supo mezclar la frustración personal con el sentido colectivo de poner al equipo por delante. Recordó lo cerca que habían estado de la gloria anteriormente, los títulos conquistados en Inglaterra y la oportunidad irrepetible de tocar el cielo europeo. “Llegar hasta aquí y no hacerlo (ganar el triplete) sería una pesadilla”, concluyó.

Mentalidad de campeón

El relato de Walker expone una de las claves del éxito en la élite: aceptar decisiones difíciles es vital para no romper el equilibrio del grupo. El inglés reconoció que “por supuesto que quería jugar”, pero entendió que debía asumir el rol que le tocaba: el de líder, aunque fuese en la sombra.

“No puedo quedarme en una esquina y no ser el líder que debería ser”, reconoció. Demostró por qué era el hombre de confianza de Pep: transformó un golpe personal en combustible para el equipo.

Por suerte, Walker pudo celebrar su ansiada Champions. Ganó su City 1-0, con gol de Rodri, y pudo participar en Estambul, sustituyendo a Stones en el segundo tiempo.

Y no hay que olvidarse de Pep. La historia contada por Walker demuestra la capacidad del catalán para gestionar vestuarios con egos de primer nivel. No solo decide quién juega, también gestiona cómo cada pieza del equipo puede sumar incluso sin pisar el césped.