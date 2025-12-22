Vuelve el Guardiola más bromista y exigente: "El día 25 estaré controlando los kilos que han subido mis jugadores"

Pep Guardiola es un tipo feliz. El técnico de Santpedor sufrió mucho la temporada pasada, en una campaña para olvidar, en la que parecía que todo estaba alineado para que le saliera mal. Sin embargo, el entrenador del Manchester City cerrará 2025 con una sonrisa, tras protagonizar ruedas de prensa tan memorables como la que ofreció antes de conquistar nuevamente el Santiago Bernabéu en la Champions League, y completamente preparado para encarar 2026 con la máxima energía.

Su Manchester City vuelve a ser un equipo temible, que practica un buen fútbol, vistoso y propositivo. Erling Haaland ha recuperado su versión más letal, Phil Foden vuelve a desplegar su magia y los fichajes de verano han encajado a la perfección en el Etihad, con mención especial para Rayan Cherki y Tijjani Reijnders. En cuestión de meses, los 'skyblues' han pasado de ser descartados en la pelea por la Premier a convertirse en el gran favorito para arrebatarle el liderato a un Arsenal que ha bajado un par de marchas en esta carrera de fondo que es la Premier League.

Cherki, Reijnders y Haaland, los tres fenómenos del City / Man City

Tras la sólida victoria ante el West Ham (3-0), el City acumula ya siete triunfos consecutivos y busca el octavo el próximo 27 de diciembre frente al Nottingham Forest, a domicilio y tras las fiestas. El de Santpedor quiere que sus futbolistas disfruten, pero sin excesos. Con un tono distendido y esbozando una sonrisa, Guardiola advirtió a sus jugadores: "El viernes todos los jugadores se pesaron y el día 25 estaré ahí controlando cuántos kilos han subido, si han engordado".

"Desde el momento en que lleguen después de tres días fuera quiero saber cómo han vuelto. Pueden comer, pero quiero controlarlos. Tengo que hacer una convocatoria para el día 27 contra el Nottingham Forest. Imagina que un jugador estaba perfecto físicamente y ahora llega con tres kilos de más… Pues se quedará en Mánchester, no viajará para el Nottingham Forest. Al 100%, ¡eso es seguro!", añadió.

Guardiola está cada vez más satisfecho con su equipo y, de forma inevitable, ha elevado el nivel de exigencia. Pese a la victoria por 3-0 ante el West Ham, el técnico catalán decidió recortar un día de descanso para volver antes al trabajo y asegurar un estado físico óptimo en toda la plantilla. Consciente de la acumulación de partidos, sabe que poder contar con el mayor número de efectivos posibles en este tramo de la temporada es clave.

Pep Guardiola, entrenador del City / EFE

"Todo es perfecto, están en forma. ¿Has visto cómo corren? El problema no es correr. Cuando el equipo ganó la Premier League, fuimos los segundos que más corrieron. Es increíble. ¿Los viste a todos? Phil y Erling… Le encanta. Una de las características de mis equipos, desde que empecé en el Barcelona B hasta ahora, es que corremos como animales. Pero no es suficiente. Tenemos que jugar mejor", recalcó el de Santpedor.

Eso sí, también quiso poner en valor el descanso: "Los jugadores tienen que irse con sus familias y olvidarse del fútbol. Yo trabajaré para ellos, como siempre. Por supuesto, es bueno desconectar unos días. ¿Sabes lo que supone para ellos ver al entrenador todos los días? ¡Es muy duro!. Pero no solo ellos. La semana que viene tengo vacaciones. Estaré con mi familia y con champán. Me voy a Barcelona. Te recomiendo que vayas allí. La comida es excelente", concluyó un Pep Guardiola que también recargará pilas junto a los suyos para ir a por todos los objetivos en 2026.