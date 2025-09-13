El Virus FIFA desangra a Guardiola

El Manchester City necesita tiempo, pero el mundo del fútbol va escaso de este componente. Todo pasa muy rápido en el deporte rey. El equipo 'skyblue' ha vivido una auténtica revolución este verano con las incorporaciones de Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki, James Trafford, Gianluigi Donnarumma y Sverre Nypan y salidas importantes como Ederson, Akanji, Kevin de Bruyne, Gündogan o Grealish. Y Pep Guardiola precisa de un tiempo que no tiene para encajar todas las piezas.

Después del fracaso de la pasada temporada, sin levantar ningún título importante, al City se le vuelve a exigir como mínimo competir por todos los títulos hasta el tramo final de la presente temporada. Y más después de la importante inversión realizada en los últimos dos mercados, en los que el club inglés ha intentado cambiar la dinámica a base de fichajes.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City / EFE

El cuadro que dirige Guardiola empezó bien la temporada con una contundente victoria en el campo del Wolverhampton. Sin embargo, las siguientes derrotas contra el Tottenham y el Brighton sitúan de nuevo a los 'cityzens' en una situación complicada, en la decimotercera posición de la Premier League con tres puntos, a seis del un Liverpool que lidera la clasificación. Debe volver a ganar el City para no descolgarse.

Y que mejor manera de salir de una crisis que ganando a tu máximo rival. Los de Guardiola se miden este domingo (17:30 h) al Manchester United en el Etihad Stadium con la necesidad de sumar los tres puntos, pero sobre todo de reencontrar buenas sensaciones sobre el terreno de juego. Eso sí, el conjunto 'skyblue' tendrá ausencias importantes.

SPORT

El Virus FIFA ha atacado de lleno al Manchester City en este parón internacional. Pep Guardiola confirmó en la rueda de prensa previa que Omar Marmoush estará de baja "algunas semanas" por una lesión de rodilla que sufrió con la selección de Egipto. Además, tampoco podrá contar con Rayan Ait-Nouri, que estará fuera aproximadamente cinco semanas por una lesión de tobillo.

Con Rayan Cherki todavía de baja por el desgarro que sufrió en el cuádriceps, el técnico de Santpedor también cuenta con la duda de John Stones: "El resto está bien, al parecer. Stones también es duda. No es un problema grave, pero es duda para el domingo". Stones, Ait-Nouri, Cherki lesionados... y el Virus FIFA ha acabado de desangrar a Guardiola con el contratiempo físico de Omar Marmoush.