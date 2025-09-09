El virus FIFA ataca a Guardiola: Marmoush, lesionado con Egipto

Hay 'overbooking' en la enfermería 'cityzen': Rayan Cherki, Phil Foden, Mateo Kovacic, Josko Gvardiol, Savinho, Marcus Bettinelli, Rico Lewis, Nico O’Reilly, Abdukodir Khusanov... y Omar Marmoush. El egipcio encendió las alarmas en el compromiso de su selección ante Burkina Faso y es el último en sumarse a una eterna lista de lesionados que mantiene en vilo a Pep Guardiola.

Omar Marmoush (1999, El Cairo) fue una de las apuestas invernales de un Manchester City que se encomendó a la ventana de traspasos del mes de enero para tratar paliar una crisis sin precedentes desde que Pep Guardiola cogiese las riendas del proyecto en verano de 2016. Y el 'príncipie egipcio' respondió a las mil maravillas. "Es Txiki Begiristain quien dijo que necesitábamos a ese jugador. Yo dije 'con lo que estamos viviendo esta temporada, cuantos más jugadores traigas, mejor'", desveló el técnico de Santpedor tras el hat-trick de Marmoush ante el Newcastle en febrero.

Marmoush, el 'faraón' del City / X

Dura entrada

A partir de ahí, se hizo un hueco en el once titular. Acabó la 24/25 con ocho tantos y tres asistencias en su casillero personal y, en lo que va de curso, se apunta una asistencia a Haaland en el último compromiso de Premier League ante el Brighton. Pero que tuviese que ser sustituido en el minuto 10 del Burkina Faso-Egipto desató la preocupación entre la afición 'cityzen', que días atrás ya lamentó la lesión de su nueva estrella, Rayan Cherki.

En el 4', Marmoush fue objeto de una durísima entrada de Mohamed Zougrana. Trató de seguir en el encuentro, pero tuvo que abandonar el césped minutos después, con aparentes muestras de dolor en su rodilla derecha. Se retiró cojeando, pero por su propio pie. Según cuenta el periodista Ismael Mahmoud, su lesión no reviste gravedad y el staff técnico de Egipto se muestra optimista, a la espera de que sea sometido a las pertinentes pruebas médicas.

Calendario infernal

Con un vendaje en su rodilla derecha, se le vio sonriente tras el 0-0 final entre Burkina Faso y Egipto. A todo esto, el Manchester City recibe a su eterno rival, el Manchester United, este mismo domingo. El jueves 18 de septiembre debutará en la Champions ante el Nápoles y, tan solo tres días después, visitará el Emirates Stadium.