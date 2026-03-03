El secreto de Van Dijk, jugador del Liverpool, una bestia física a sus 34 años: "Es algo casi inaudito"

Virgil van Dijk está a punto de hacer historia con el Liverpool. El experimentado central neerlandés lleva dos años y medio de disponibilidad continua con el club inglés. Con su titularidad frente al Wolverhampton ha disputado 99 de los últimos 100 partidos de la Premier League a la edad de 34 años.

La torre neerlandesa lleva disponible 100 partidos, pero no ha disputado su totalidad por decisiones técnicas de Arne Slot. El entrenador del Liverpool dejó al defensa en el banquillo en el penúltimo encuentro de la temporada 2024-25 ante el Brighton & Hove Albion, con el título de la Premier League ganado. La derrota por 3-2 no importó a los 'reds', pero la racha de apariciones consecutivas del defensa se truncó.

“Llevamos casi siete meses y Virgil no ha tenido más de tres días libres. Lo mismo ocurre con Ryan y los demás. Siempre aparecen y siempre muestran mentalidad, sin importar cuántos partidos tengamos”, explicó Slot a finales de enero.

No solo estamos delante de un portento físico en el máximo nivel futbolístico, sino que también hablamos de van Dijk como un central 'limpio'. Los últimos partidos que se perdió el capitán del Liverpool fueron al inicio de la temporada 2023-24 tras una expulsión. Desde entonces, no ha tenido suspensiones por acumulación de amarillas ni roja directa, a pesar de su gran contundencia defensiva.

Virgil van Dijk del Liverpool celebra después de marcar ante el West Ham United en Anfield en Liverpool, el domingo 13 de abril de 2025 / AP Photo/Ian Hodgson

El alto ritmo y desgaste que conlleva la Premier League multiplica el valor de la longevidad del neerlandés. La última lesión del central fue en la 22/23, una lesión de muslo que tuvo a van Dijk 42 días de baja. El nivel de constancia que está manteniendo el jugador, entre los 32 y los 34 años, rindiendo al máximo nivel y liderando a su equipo en todas las competiciones, sorprende a los expertos.

“Mantenerse sano durante una temporada ya es un desafío en el fútbol moderno, pero estar disponible para 100 partidos consecutivos de Premier League es algo casi inaudito hoy en día. Las exigencias del juego han cambiado: hay menos días libres y menos tiempo de recuperación, pero Virgil se asegura de controlar todos los aspectos para prolongar su carrera el mayor tiempo posible”, explicó un fisioterapeuta con recorrido a 'The Athletic'.

Virgil van Dijk del Liverpool celebra tras anotar el gol del 4-0 durante el partido de vuelta de la semifinal de la Copa EFL entre el Liverpool FC y el Tottenham Hotspur, en Liverpool, Gran Bretaña, el 06 de febrero de 2025. (Reino Unido) / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Por si fuera poco, su gol en la victoria por 5-2 ante el West Ham United del pasado sábado lo convirtió en el segundo defensa con más goles en la historia de la Premier League (sin contar penaltis), por detrás de John Terry. No es casualidad que van Dijk quedase segundo en el Balón de Oro de 2019, ni que haya ganado todos los grandes títulos con los 'reds'; el central ejemplificó la disciplina en la élite desde su llegada a Anfield, y lo sigue demostrando ahora con 34 años.

FC BARCELONA - LIVERPOOL en la vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones 2018/2019 / VALENTI ENRICH

Un jugador que mejora a los de su alrededor con su rutina diaria, un líder que da ejemplo dentro y fuera del terreno de juego; todo esto explica cómo no ha recaído después de la grave lesión de la temporada 20/21, en donde el central se perdió toda la campaña por una rotura de ligamento cruzado. El Liverpool puede estar tranquilo durante unos años, ya que, si la tendencia de los últimos años se mantiene, hay van Dijk 'para rato'.