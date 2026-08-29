Víctor Muñoz salva el desastre del Liverpool de Iraola

El primer You’ll Never Walk Alone de la temporada en Anfield sonó con una mezcla de ilusión y exigencia, pero no tuvo final feliz. Era también el estreno de Andoni Iraola en la casa del Liverpool, quien celebró tan aliviado como insatisfecho el definitivo 2-2 de Víctor Muñoz. Después del empate a dos ante el Newcastle, el equipo 'red' tenía la obligación de ganar. Y no lo consiguió. El balance, 2 de 6 puntos posibles.

Enfrente estaba el Nottingham Forest de Oliver Glasner, un grandísimo entrenador. Y antes de que rodara el balón, el emotivo recuerdo a Kevin Keegan. Después, fútbol. Mucho fútbol de Premier: duelos, carreras, choques y un Barrott que es de esos árbitros que, acertadamente, tienen en cuenta que el fútbol es un deporte de contacto.

El primer golpe lo dio el Forest con un centro muy bueno de Aina al segundo palo que Ndoye dejó de cara para Igor Jesus y que no acabó dentro de la jaula porque Jaquet metió muy bien la bota. Fue el primer aviso por la banda de un Kerkez que pasó una mala tarde.

Los Tricky Trees siguieron oliendo sangre. Otro centro lateral, esta vez obra de McAtee, encontró la cabeza de Ndoye. El internacional suizo cruzó el remate, pero el balón se marchó ligeramente desviado. Otra más para un Forest que cumplió con el dicho: a la tercera fue la vencida. Un balón largo de Sels acabó en las botas de un Ndoye que levantó la cabeza, vio el hueco y cruzó el disparo raso con una precisión quirúrgica. Imposible para Alisson. 0-1. Anfield necesitaba una reacción. Fue entonces cuando apareció Florian Wirtz.

En el minuto 33, el alemán sacó la varita y dejó plantado al meta belga con un disparo perfecto a la media vuelta. Pero su golazo nunca subió al marcador porque el VAR detectó un fuera de juego previo antes de contactar con el balón. El jarro de agua fría no afectó a un Wirtz que tuvo en su cabeza el empate cuatro minutos después, pero se encontró con un Sels que, a sus 37 años, voló como uno de 20.

Wirtz ya tenía en la cabeza el 1-1. Y también Sels, que volvió a parecer un portero de veinte años. El guardameta del Forest voló para sacar de manera espectacular el remate del alemán. El Liverpool insistía. La tuvo todavía más clara Víctor Muñoz en el 44'. El balón se paseó por la frontal hasta llegarle franco, pero el español mandó el disparo a las nubes.

Y cuando parecía que el descanso llegaría con ventaja mínima para los visitantes, el Forest rozó el segundo. Centro raso de Aina y remate de Igor Jesus al palo. Alisson, ya batido, respiró aliviado. Kerkez estaba desesperado con el delantero nigeriano.

Iraola pidió más a sus hombres tras el descanso y, a la hora de partido, llegó el premio. Gakpo puso un centro perfecto al segundo palo y allí apareció Alexander Isak, exactamente donde debe estar un delantero. El sueco solo tuvo que empujarla para el 1-1. Parecía que el Liverpool de Iraola arrancaba por fin, pero entonces el Forest tenía otros planes.

Delap aprovechó una relajación imperdonable de la zaga 'red' y puso a correr a Neco Williams con un saque de banda ejecutado con rapidez. El lateral ganó la espalda a su par, entró en el área y Alisson, obligado a salir, lo derribó antes del remate. Penalti claro. Y desde los once metros no perdonó Morgan Gibbs-White.

Quedaban veinte minutos y Anfield volvía a remar contra corriente. Iraola movió el banquillo. Entró Ronald Araújo, todavía por detrás de Jaquet en la defensa que lidera Van Dijk, pero sumando otro capítulo en su adaptación al fútbol inglés. Segundo partido de la temporada para el uruguayo y, ahora sí, debut en la catedral 'red'.

Víctor Muñoz, autor del 2-2 en Anfield / @LFC

El tiempo pasaba mientras Iraola se desesperaba en la banda y, cuando los más pesimistas pensaban en la derrota, Víctor Muñoz salvó un punto con un derechazo que Murillo hizo más espectacular al elevar el balón hasta el larguero.

Dos empates en dos jornadas para un Liverpool que tendrá que reaccionar rápido si quiere llegar a Navidad con opciones de pelear por la Premier. Iraola llegó a Anfield con crédito, prestigio y la etiqueta de técnico capaz de construir algo grande, pero la Premier no espera a nadie.