Vicario, uno de los mejores porteros del mundo

Hay pocos, muy pocos porteros en la actualidad que puedan competir con el nivel de Guglielmo Vicario (Údine, 1996), portero italiano de 28 años del Tottenham Hotspur. Un 'desconocido' para el gran público que al pensar en los mejores bajo palos en la Premier solo se le viene a la cabeza nombres como los de David Raya, Alisson, Robert Sánchez, Pickford o Pope. Sin embargo, el guardameta más en forma en lo que va de liga es el '1' de los de Thomas Frank.

Quitando de la ecuación a David Raya, el más completo y con mayor nivel de toda la Premier, Vicario está erigiéndose como uno de los mejores del mundo en su posición. Llegado al Tottenham en 2023 procedente del Empoli por 18.5 millones de euros, el italiano se ha convertido en un seguro bajo palos con actuaciones tan espectaculares como la última del pasado sábado ante el Bournemouth de Iraola. La portería a cero en la victoria ante el Manchester City (0-2), con cuatro paradas entre la desesperación de los hombres de Guardiola, fue un aviso del nivel al que está.

Su recital de intervenciones en la tercera jornada ante los de Iraola fue eclipsado por la derrota por la mínima con el gol de Evanilson, el único capaz de derribar el muro del italiano en un disparo de fortuna tras el rebote en un defensor: el Bournemouth registró 19 disparos totales, 6 de ellos a portería. Un partido que mereció acabar con una victoria de los 'Cherries' por tres o cuatro goles de ventaja y que apenas acabó en 0-1 gracias al italiano, que volvió a hacer su trabajo de forma sobresaliente salvando jugadas de gol clarísimas con estiradas de bella factura.

Después de tres jornadas disputadas, Vicario sigue siendo el portero con más porterías a cero de la Premier League (2), empatado con otros cinco compañeros de profesión: David Raya, Lucas Perri, Robert Sánchez, Djordje Petrovic y Nick Pope. Su valor de mercado (según 'Transfermarkt') es de 32 millones de euros, pero todo apunta a que va a seguir creciendo si mantiene el nivel en lo que resta de temporada.

Denied from close range ⛔️



Guglielmo Vicario picks up April’s Save of the Month award 🤝#PLAwards | @SpursOfficial pic.twitter.com/x4EkwTUxn8 — Premier League (@premierleague) May 9, 2025

Además, la estadística le favorece también en el número de paradas completadas (13), muy por encima de las 11 de James Trafford, las 10 de David Raya, Bernd Leno y Matz Sels, las 9 de Martin Dúbravka y las 8 de Robert Sánchez, Petrovic y Pickford. Es el portero que más para de la Premier.

A doce días del regreso del Tottenham a la acción tras el insufrible parón de selecciones, Vicario ha entrado en la primera convocatoria de Gattuso con la 'Azzurra' en los duelos de clasificación para el Mundial ante Estonia e Israel: compartirá portería con Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City) y Alex Meret (Nápoles).