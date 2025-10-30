Vía libre para Marc Guiu tras la 'rajada' de Maresca a Delap: "Juega solo para él y le cuesta escuchar"

Después de vivir un verano muy movido, con un paso exprés de tres partidos como cedido en el Sunderland, Marc Guiu parece volver a contar para Enzo Maresca en el Chelsea. El delantero catalán encadena tres partidos sumando minutos (Nottingham Forest, Ajax y Sunderland), aunque no entró en la convocatoria del duelo de EFL Cup de este miércoles contra el Wolverhampton.

Su regreso a la disciplina 'blue' no fue nada sencillo, pero, a través de esfuerzo, trabajo y compromiso, se ha ganado volver a ser importante sobre el césped. De hecho, el propio Maresca explicó la evolución de Marc Guiu en las últimas semanas: "Hace dos semanas hablé con Marc. Le dije que no me gustaba cómo entrenaba y que tenía que cambiar. Y lo hizo. No estaba entrenando bien en ningún aspecto. Desde que hablamos, ha estado al máximo nivel".

Marc Guiu abrió el marcador ante el Ajax / Champions

Y, aunque no jugó contra el Wolverhampton, tampoco le fue mejor a su competencia. Regresaba Liam Delap tras superar una lesión en los isquiotibiales le tuvo apartado de los terrenos de juego cerca de dos meses, pero su redebut acabó de la peor manera posible: señalado por su propio entrenador. El delantero inglés entró en el minuto 60, vio una amarilla por protestar en el 79' y, tan solo unos minutos después, el colegiado le sacó la segunda amonestación por empujar a un rival.

Esta absurda expulsión no sentó nada bien a Enzo Maresca, que no dudó en cargar contra su jugador en rueda de prensa: "Merecida? Por supuesto que sí. Fue una falta estúpida, podemos evitarla. Es vergonzoso que te saquen una tarjeta roja como la de hoy. Son dos tarjetas amarillas en... ¿cinco minutos, 10 minutos? No sé, siete minutos. Creo que ambas se pueden evitar. Después de la (primera) tarjeta amarilla le dije cuatro o cinco veces que mantuviera la calma, pero Liam es un jugador que, cuando está dentro del campo, probablemente juega un poco para sí mismo y le cuesta darse cuenta y escuchar a los que le rodean".

Marc Guiu, celebrando su gol ante el Ajax / EFE

Días atrás, Maresca ya se pronunció sobre la posibilidad de "castigar" a sus futbolistas por "faltas de disciplina". "Sin duda, es algo que podemos mejorar. Algunas de las tarjetas rojas se pueden evitar. Creo que la de Malo Gusto se podía haber evitado, porque el partido estaba casi terminado. Personalmente, no soy ese tipo de entrenador que castiga a los jugadores. No creo que sea la forma correcta de hacer las cosas. Prefiero ayudarles a comprender y, a partir de ahí, hacer lo correcto. Tengo cuatro hijos y, cuando hacen algo mal, no los castigo. Intento enseñarles a hacer lo correcto. Intento hacer lo mismo con los jugadores. Así es como me gusta hacer las cosas", indicó.

Pese a que el técnico italiano prefiere no castigar a sus jugadores, seguro que esta inocente expulsión de Delap le abre todavía un poco más la puerta a Marc Guiu en el once. Es el momento del delantero catalán en el Chelsea.