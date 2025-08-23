Así es el vestuario de los marginados en el Chelsea: parece el de un equipo amateur

Hace unas semanas, Inglaterra amanecía con el término 'Escuadrón Bomba' en el Old Trafford. La prensa británica bautizó así a los cuatro futbolistas que Rúben Amorim apartó del primer equipo del Manchester United para, bajo su criterio, preservar la armonía en el vestuario antes del inicio de la Premier. Jadon Sancho, Tyrell Malacia, Antony y Alejandro Garnacho no se entrenaban con el resto ni compartían vestuario. Hermetismo total.

Enzo Maresca, consciente de que su Chelsea necesita aligerar plantilla -especialmente tras el aluvión de fichajes de los ‘blues’-, ha decidido copiar la fórmula. El italiano apartó en su momento a nueve jugadores, entre ellos nombres de peso como Raheem Sterling (56,2 millones costó en su día) y Ben Chilwell (50,2). Junto a ellos, figuran Armando Broja, Lesley Ugochukwu, Axel Disasi, Alfie Gilchrist, Carney Chukwuemeka, David Datro Fofana y Renato Veiga (ya traspasado al Villarreal).

Un vestuario amateur

Precisamente, fue Disasi quien encendió la mecha en redes al publicar una foto del vestuario en el que se cambian antes de los entrenamientos. La instantánea, pronto replicada por la prensa inglesa, dejó en evidencia la precariedad de la instalación: un espacio gris, diminuto y sin rastro de tecnología, más propio de un equipo amateur que de un gigante de la Premier.

La publicación de Axel Disasi en su Instagram / Axel_Disasi

Ni camillas, ni pizarras, ni zonas de recuperación. Solo bancos de madera y percheros con los nombres de los descartados. En la imagen se distinguen las placas de Disasi, Chukwuemeka, Ugochukwu y Chilwell, además de Broja y Gilchrist en las esquinas.

Con el mercado a punto de bajar la persiana, el tiempo juega en contra de los marginados. De momento, solo Renato Veiga ha logrado escapar del ‘bomb squad’ con destino al Villarreal, donde buscará los minutos que no tenía en Londres. El resto espera su oportunidad. También Nicolas Jackson, que entró un poco más tarde en la lista de descartes de Maresca.