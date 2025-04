"Vergonzoso": Nuevo descenso a los infiernos del Leicester 9 años después de tocar el cielo

Dicen que cuanto más alto subes, más fuerte es la caída. En el caso del Leicester City, que ascendió al Olimpo del fútbol en 2016 conquistando la Premier League más inesperada de la historia, el batacazo ha sido igual de sonado que su meteórico éxito. Han pasado 9 años desde aquel hito, aunque poco queda de aquel equipo que se ganó el corazón de todos los aficionados a base de compromiso y pasión.

La realidad es bien distinta en estos momentos; el Leicester se ha convertido estas últimas temporadas en una suerte de equipo ascensor que volverá a la categoría de plata una temporada después de su ascenso. Van Nistelrooy, desde el banquillo, no ha alzado el vuelo de un equipo que navega a quince puntos de la salvación y que acumula récords históricos negativos que manchan la historia reciente del club.

Son horas complicadas las que se viven en Leicester tras la debacle de este lunes contra el Newcastle. Los 'foxes' cayeron goleados en el King Power Stadium y prácticamente certificaron su descenso de categoría a final de temporada; a quince puntos de la salvación con siete jornadas por disputarse, su vuelta a la categoría de plata parece cuestión de tiempo mientras el club ya empieza a planificar el futuro del equipo la próxima temporada.

Un equipo sin alma ni memoria

La derrota contra el Newcastle fue un reflejo de lo que viene siendo el Leicester esta temporada: un equipo sin intensidad defensiva, con una planificación deportiva alejada de sus mejores tiempos y con falta de confianza en sus jugadores. Los 'foxes' sumaron su octava derrota de manera consecutiva en casa tras la debacle contra el Newcastle, todas sin anotar un solo tanto en su propio estadio.

Claudio Ranieri, en la celebración del título de Premier logrado con el Leicester / Agencias

La sonrojante racha del Leicester ha despertado las críticas hacia el equipo desde toda Inglaterra. Jaime Carragher, leyenda del Liverpool, no se mordió la lengua al definir la situación del equipo mientras está a las puertas de su descenso matemático: "Hay algo que no cuadra, ya sean las decisiones que han tomado en cuanto a la gestión o la inversión en la plantilla; algo no cuadra en ese club de fútbol como para tener una actuación así esta temporada. Que el Leicester haya tenido el rendimiento que ha tenido esta temporada en la Premier League ha sido vergonzoso", expresó.

Es momento de que la planta noble del Leicester empiece a tomar decisiones de cara a volver la próxima temporada a la Premier League. Las miradas se centran en Ruud van Nisterlooy; el técnico neerlandés llegó en diciembre para reconducir al equipo y cinco meses después no ha conseguido la reacción necesaria. "Esta es una noche difícil, sobre todo con el momento que estamos viviendo. No tengo dudas sobre continuar, pero estoy lidiando con este revés, otro más por ahora, eso es lo que puedo decir", expresó el entrenador tras la debacle en el King Power Stadium.

Los 'foxes' acumulan 15 derrotas en sus últimos 16 partidos de la Premier League, un equipo que en poco o nada se parece a aquel que enamoró al mundo del fútbol conquistando la Premier en 2016. Si no existe un milagro equivalente a su gesta ese año, los 'foxes' confirmarán el segundo descenso tres temporadas confirmando su estatus como club ascensor en Inglaterra, una nueva caída a los infiernos para un equipo tocado de muerte.