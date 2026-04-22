El veredicto final para Arne Slot, la clasificación a Champions League

El Liverpool, campeón de la Premier League 24/25, firmará una temporada en blanco cuando dispute el último encuentro liguero ante el Brentford a finales del mes de mayo. Sin embargo, Arne Slot necesita apretar las cuerdas a sus jugadores, que tendrán que clasificar a los 'reds' para la Champions League.

Si el Liverpool consigue terminar entre los 5 primeros, conseguirá clasificarse para la Liga de Campeones. Asimismo, los de Slot no pueden fallar si quieren que el técnico neerlandés siga en los banquillos de Anfield, ya que clasificar para la 'Orejona' era el objetivo mínimo de esta temporada según 'Sky Sports'.

El Chelsea le pisa los talones a los 'Reds' en la clasificación. El conjunto 'blue' (48) está a 7 puntos del Liverpool (55), pero el equipo de Liam Rosenior acumula una mala racha de 4 derrotas consecutivas en Premier League, motivo de peso para que Slot pueda respirar tranquilo de momento.

Slot se ganó una segunda oportunidad

En la 24-25 llegó Slot como sustituto de Jürgen Klopp. El neerlandés irrumpió en su primera temporada de la Premier League conquistando el campeonato liguero inglés con una diferencia de 10 ptos. sobre el Arsenal, segundo clasificado de la liga.

'Llegar y besar el santo', pero la marcha de futbolistas clave como Alexander Arnold y Luis Díaz complicó los planes de Slot, que indagó en el mercado para acabar fichando a Isak y Florian Wirtz, futbolistas que no han dado el nivel esperado. A esto hay que sumarle la tragedia de Diogo Jota, una marcha que conmovió al mundo del fútbol.

Objetivo y problemas del Liverpool

Los problemas a final de temporada para el exentrenador del Feyenoord se multiplicarán si consigue quedarse en los banquillos. Dos leyendas de los 'reds', Mohamed Salah y Robertson, abandonarán Anfield en verano, situación que complicará, todavía más, los planes de Slot. Aunque Yan Diomande suena como posible fichaje para reforzar el ataque del Liverpool.

Noticias relacionadas

La quinta posición es ahora la meta de Slot. El nombre de Xabi Alonso sonó como recambio ideal para el banquillo del club con más trofeos de Premier League (20) antes del bache del Chelsea, pero según 'Sky Sports' parece ser que la operación del exentrenador del Real Madrid se ha enfriado por la 'casi tangible' clasificación del Liverpool a la Champions.