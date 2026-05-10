Un verano clave para Savinho

Las grandes oportunidades de mercado no siempre aparecen cuando un futbolista está en su mejor momento. A veces surgen justo en el escenario contrario: cuando un jugador con talento, edad y potencial no termina de rendir, pierde protagonismo y su valor de traspaso empieza a caer. Ahí es donde los clubes más atentos pueden encontrar una ventana interesante. Y el caso de Savinho empieza a encajar en ese molde: de pieza importante para Guardiola a jugador cada vez más secundario.

Savinho está oficialmente bien físicamente desde el 21 de febrero, pero solo ha jugado 264 minutos desde entonces. El dato, así a secas, transmite más bien poco, así que vamos a ponerle algo de contexto. Desde la fecha mencionada, día en la que el City venció al Newcastle por 2-1 en la jornada 27 de la Premier League, el equipo de Pep Guardiola ha disputado 15 encuentros. Eso significa que el extremo brasileño ha disputado 264 de los últimos 1.350 minutos posibles, apenas el 19,55%.

Savinho, en el Santiagio Bernabéu / EFE

De esos 15 partidos, ha formado parte de la convocatoria en 14 y ha participado en 10. Solo fue titular en dos de ellos: frente al Newcastle, en la FA Cup, y en la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid. En cuanto a minutaje, solo ha superado la hora de partido en un encuentro: el de FA Cup contra el Newcastle, en el que jugó 79 minutos. La sensación es que claramente le han comido la tostada el resto de extremos de la plantilla, como Jérémy Doku, Antoine Semenyo, o piezas más versátiles como Omar Marmoush y Phil Foden.

En el último choque, contra el Brentford, solo disputó un minuto. Un encuentro vital para seguir con vida en la Premier. Y pocas opciones tendrá de jugar minutos de calidad de aquí a final de temporada, con la liga al rojo viva y la FA Cup a tiro.

El Tottenham quiso ficharlo en verano

Esta campaña ha sido incapaz de encontrar regularidad con Guardiola y quién sabe si este verano puede salir del club. El pasado verano, el Tottenham llamó a la puerta del City con 70 millones de euros, pero el técnico catalán rechazó la oferta porque contaba con él.

Savinho durante un partido contra el Crystal Palace / TOLGA AKMEN / EFE

Savinho venía de ser titular en 36 partidos, siendo el séptimo jugador de campo más utilizado la temporada pasada. El brasileño superaba en participación a competidores directos en el ataque como Phil Foden (2.994 minutos) o Jérémy Doku (2.232), y esta temporada debía dar un paso al frente.

A Guardiola le gustaba su facilidad para crear peligro, su control en espacios reducidos y su desborde. Polivalente y joven, sabía que tenía un diamante por pulir entre sus manos. Pero la competencia en el City es altísima y, a sus 22 años, Savinho ha perdido mucho protagonismo en una temporada complicada, marcada también por las lesiones.

Si el curso pasado fue titular en 36 duelos (disputó 48), en este solo ha jugado 33, siendo titular en 12. Registra los mismos goles esta campaña que en la anterior (3), pero ha producido muchísimas menos asistencias: ha pasado de 13 a 3. Aunque el verdadero bajón está en el minutaje: 1.288 minutos esta temporada. Incluso jugadores como Antoine Semenyo, que llegó al club en invierno, le superan en ese apartado (1.731).

¿Opciones de Mundial?

Y eso puede perjudicarle de cara al Mundial. Carlo Ancelotti deberá confeccionar su lista para la selección brasileña y la parcela ofensiva es una de las posiciones más feroces de la Canarinha. El entrenador italiano tiene múltiples opciones arriba, con extremos del nivel de Raphinha o Vinicius Junior.

Savinho en la Copa América con Brasil / EFE

Volviendo al City, Guardiola ha sido uno de los principales valedores del de São Mateus en la plantilla, pero aunque tiene contrato a largo plazo, quién sabe si el club podría abrirle la puerta este verano. ¿Rechazaría ahora el City una oferta del calibre de la de los 'spurs' hace apenas unos meses?

El contrato de Savinho lo vincula al City hasta el 30 de junio de 2031, pero el jugador se ha devaluado. Hoy, el City no puede exigir los 70 millones que podía pedir el verano pasado. De hecho, según 'Transfermarkt', su valor de mercado es de 40 millones de euros. Una cifra demasiado baja teniendo en cuenta su potencial, su edad (22 años) y su enorme calidad. En LaLiga demostró ser uno de los mejores extremos de la competición cuando el contexto le acompañó, y cabe recordar que también ha estado lastrado por las lesiones.

En el City o lejos de él, Savinho necesita volver a demostrar todo lo que puede hacer con un balón en los pies la próxima campaña. Veremos si Carlo Ancelotti le da la posibilidad de enseñarlo este verano en el Mundial.