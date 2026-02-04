Dónde ver el Manchester City - Newcastle de la EFL Cup hoy por TV y en directo

Manchester City y Newcastle se citan en el Etihad Stadium hoy miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas (CET) para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la EFL Cup. Los 'citizens' buscarán aprovechar la renta conseguida en el partido de ida con victoria por 0-2 en St James' Park para regresar a la final de la Carabao Cup por primera vez desde la temporada 2020-21.

El segundo clasificado de la Premier League llega como principal favorito para llegar a la final del torneo copero. A pesar de no estar en su mejor momento tras empatar por 2-2 en su último encuentro de liga contra el Tottenham, el equipo de Pep Guardiola debe hacer buena su ventaja conseguida como visitante en el partido de ida de las semifinales. Los 'citizens' saben que partir con una ventaja de 0-2 es renta más que suficiente como para conseguir el billete a la esperada final de un torneo que han levantado hasta en ocho ocasiones, la última en 2021.

En frente estará el Newcastle, un equipo que esta temporada no está mostrando su mejor rendimiento tras terminar quinto en Premier League el curso pasado. Las urracas llevan tres partidos sin conocer la victoria, aunque se agarran a su última oportunidad en la Carabao Cup para conseguir un golpe moral importante para el resto de la temporada. Los actuales campeones del torneo, vencedores en 2025 tras ganar por 2-1 al Liverpool, quieren sumar su segundo entorchado consecutivo, aunque para ello deberán remontar una renta desfavorable en el Etihad Stadium contra el Manchester City.

¿Dónde ver el Manchester City - Newcastle de las semifinales de la EFL Cup hoy gratis por TV y online?

En España, el partido de semifinales de la EFL Cup entre Manchester City y Newcastle no se podrá ver por TV. Ninguna cadena tiene los derechos en streaming de forma legal debido a que esta competición no ha sido adjudicada a ninguna plataforma.

Fuera del territorio nacional, el partido se podrá ver, tanto en México como en Argentina, por Disney+, además de las transmisiones de ESPN y ESPN 2.

