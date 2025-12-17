Dónde ver el Manchester City - Brentford de EFL Cup hoy por TV, online y en directo

Manchester City y Brentford se dan cita en el Etihad Stadium hoy miércoles 17 de diciembre a las 20:30 horas (CET) para disputar los cuartos de final de la EFL Cup (Carabao Cup) en Inglaterra, en una eliminatoria a partido único. El conjunto de Pep Guardiola buscará el pase a las semifinales de un torneo que les puede dar otro título a sus vitrinas.

Los mancunianos llegan al duelo en su estadio tras una imponente racha de cinco victorias en los últimos cinco encuentros. Después de asaltar el Bernabéu en Champions League (1-2), los de Guardiola vencieron en Premier ante el Crystal Palace (0-3) y quieren seguir ganando sus próximos compromisos. Eliminaron a Huddersfield Town y Swansea City antes de llegar hoy a cuartos.

Los de Keith Andrews aterrizan en Mánchester tras su empate en casa ante el Leeds United (1-1) y con una cómoda 15º plaza en la tabla de la Premier, siete puntos por encima del descenso que marca el West Ham. Eliminaron a Bournemouth, Aston Villa y Grimsby Town antes de llegar hoy a cuartos.

Pep Guardiola, en el Bernabéu / Agencias

A pesar de partir como gran favorito sobre el papel, el City de Guardiola deberá esforzarse si quiere seguir avanzando rondas en la competición y llegar vivo a la disputa de la final del próximo domingo 15 de marzo de 2026 en Wembley.

¿Dónde ver el Manchester City - Brentford hoy por TV y online?

En España, el partido de la EFL Cup (Carabao Cup) entre Manchester City y Brentford no se podrá ver por TV y en streaming de forma legal debido a que esta competición no ha sido adjudicada a ninguna plataforma. Fuera del territorio nacional, el partido se podrá ver, tanto en México como en Argentina, por Disney+, además de las transmisiones de ESPN y ESPN 2.

Sin embargo, desde SPORT te contaremos todo lo que suceda en el partido entre Manchester City y Brentford a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.