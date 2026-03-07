FA CUP
Dónde ver la FA Cup 2026 por TV, online y en directo por streaming
Estos son todos los canales y plataformas disponibles para seguir en streaming todos los partidos que componen la FA Cup
La quinta ronda de la FA Cup está en marcha desde el viernes 6 de enero y, desde SPORT, te contamos cómo ver todos los partidos que componen la presente fase de la competición por TV y en directo.
Disputada por primera vez en la temporada 1871-72, la FA Cup se sitúa como la competición más antigua del mundo del fútbol. Pero su gran atractiva no radica únicamente en el hecho de ser la decana, también en que todo equipo inglés que desee competir, ya sea amateur o profesional, podrá salir a escena en busca del prestigioso título.
De los 747 equipos que iniciaron su camino en las rondas preeliminares de la presente edición, sólo 16 han sido capaces de alcanzar la presente ronda, cuya jornada inaugural ya ha dejado la clasificación del Liverpool a la siguiente ronda tras eliminar al Wolverhampton (1-3). Este sábado llega el turno de gigantes de la talla de Arsenal, Chelsea o Manchester City.
¿Dónde ver todos los partidos de la FA Cup por TV y en directo y online?
Los partidos que componen la quinta ronda de la FA Cup no se podrán seguir en directo desde España por ninguna televisión al no haber adquirido los derechos de la competición. Sin embargo, el torneo decano también contará con una amplia cobertura internacional.
En México, los partidos se emitirán por TNT Sports, HBO MAX, FOX One y Tubi, mientras que en Estados Unidos podrán verse en ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.
En Sudamérica, la competición estará disponible en ESPN y Disney+.
Partidos FA Cup en octavos de final
Viernes 06/03:
Wolverhampton Wanderers 1 - 3 Liverpool
Sábado 07/03:
Mansfield Town - Arsenal (13:15 horas CET)
Wrexham - Chelsea (18:45 horas CET)
Newcastle - Manchester City (21:00 horas CET)
Domingo 08/03:
Fulham - Southampton (13:00 horas CET)
Port Vale - Sunderland (14:30 horas CET)
Leeds United - Norwich (17:30 horas CET)
Lunes 09/03:
West Ham - Brentford (20:30 horas CET)
