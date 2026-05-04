Dónde ver el Everton - Manchester City de la Premier League hoy por TV, en directo y online

Manchester City y Everton se dan cita en el Hill Dickinson Stadium hoy lunes 4 de mayo a las 21:00 horas (CEST) para enfrentarse en el marco de la jornada 35 de la Premier League. El equipo de Pep Guardiola no puede fallar si quiere seguir el ritmo del Arsenal en una recta final apasionante del campeonato inglés.

Los mancunianos siguen en segundo lugar con dos partidos menos que los 'gunners', pero con la certeza de que ganar la Premier League depende en buena parte de ellos. En el caso de ganar los cinco partidos que le quedan al equipo de Guardiola, el Arsenal podría como máximo empatar a puntos y ahí es donde el goal average decidiría. Después de estar todo el campeonato por detrás, el milagro puede consumarse en las últimas semanas si el Manchester City cumple con sus deberes.

Haaland, junto a Cherki en el Manchester City / EFE

Se enfrentan este lunes al Everton en el Hill Dickinson Stadium, que suman un punto de los últimos nueve en Premier League, pero que todavía tiene opciones de engancharse a la lucha por una posición europea. Será una visita complicada para el City, que no tiene permitido fallar si quiere apurar las opciones a título hasta el final.

¿Dónde ver el Everton - Manchester City por TV y online?

El partido entre Everton y Manchester City, correspondiente a la jornada 35 de la Premier League, se podrá ver por TV y en directo a través de la plataforma de pago DAZN.

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