Dónde ver la Championship (Segunda División Inglesa) por TV y en directo por streaming en España

La Championship, la segunda división del fútbol inglés, llega a su última jornada de la temporada. Tras 45 fechas de máxima exigencia, una de las ligas más competitivas y exigentes del panorama futbolístico baja el telón en la jornada 46 antes de dar paso a los playoffs de ascenso a la Premier League. Con el Coventry City dirigido por Frank Lampard ya coronado campeón y con el ascenso directo asegurado, aún quedan por definirse dos plazas más para volver a la máxima categoría de la pirámide.

Entre los equipos involucrados está el Wrexham de Ryan Reynolds y Rob McElhenney, que está dispuesto a redondear su historia de Hollywood con un ascenso a la Premier League. También se la juega el Milwall, equipo del sudeste de Londres, que tiene en su mano la oportunidad de regresar a Primera División más de 20 años después. Estas historias y muchas más nos esperan en una última jornada apasionante, con muchas cuentas por hacer y resultados simultáneos.

Los partidos de la 46ª jornada de la Championship (Segunda División Inglesa):

(*Todos los partidos se disputan este sábado 2 de mayo de forma simultánea a las 13:30 horas CEST) Bristol City vs Stoke City

Sheffield Wednesday vs West Bromwich Albion

Blackburn Rovers vs Leicester City

Swansea vs Charlton

Hull City vs Norwich

Derby County vs Sheffield United

Wrexham vs Middlesbrough

Millwall vs Oxford United

Ipswich vs QPR

Watford vs Coventry City

Portsmouth vs Birmingham City

Preston vs Southampton

Dónde ver los partidos de la Championship (Segunda División Inglesa) por TV y en directo

Los partidos de la última jornada de la Championship, así como el playoff de ascenso a la Premier League, no se podrán seguir por ninguna señal de televisión en España, al no haber adquirido los derechos de la competición. Aunque Movistar+ compró recientemente los derechos de la FA Cup, la Championship sigue sin emitirse en nuestro país, tampoco en DAZN como sí lo fue durante sus primeros años. Sin embargo, el torneo decano también contará con una amplia cobertura internacional.

En Inglaterra, la cadena oficial que emite la Championship es Sky Sports. También está disponible en el servicio de streaming Sky Sports+, disponible para todos los suscriptores de Sky Sports o a través de un pase de NOW TV. En Estados Unidos podrá verse en ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports. En Sudamérica, la competición estará disponible en ESPN y Disney+.

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