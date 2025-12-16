Dónde ver el Cardiff City - Chelsea de EFL Cup hoy por TV, online y en directo

Cardiff City y Chelsea se dan cita en el Cardiff City Stadium hoy martes 16 de diciembre a las 21:00 horas (CET) para disputar los cuartos de final de la EFL Cup (Carabao Cup) en Inglaterra, en una eliminatoria a partido único. El conjunto de Enzo Maresca buscará el pase a las semifinales de un torneo que les puede dar otro título a sus vitrinas.

Los londinenses aterrizan hoy a domicilio tras una terrible racha de dos derrotas, dos empates y una sola victoria en los últimos cinco encuentros. Muy lejos queda ya aquel 3-0 ante el FC Barcelona de Hansi Flick en la Champions League. Después de eliminar a Lincoln City y Wolves en sus rondas anteriores, su próximo rival a batir será hoy el Cardiff City.

Los de Brian Barry-Murphy tratarán de hacer buena su ventaja de local en Gales para dar la 'campanada' y eliminar a un rival de Premier League para meterse en semis. Líder en League One (tercera división), el conjunto galés ha llegado a cuartos tras eliminar a: Swindon Town, Cheltenham Town, Burnley y Wrexham. Casi nada.

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea / EFE

A pesar de partir como gran favorito sobre el papel, el Chelsea deberá esforzarse si quiere seguir avanzando rondas en la competición y llegar vivo a la disputa de la final del próximo domingo 15 de marzo de 2026 en Wembley.

A trip to Cardiff is up next. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿👊 pic.twitter.com/nmOj9FLae0 — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 15, 2025

¿Dónde ver el Cardiff City - Chelsea hoy por TV y online?

En España, el partido de la EFL Cup (Carabao Cup) entre Cardiff City y Chelsea no se podrá ver por TV y en streaming de forma legal debido a que esta competición no ha sido adjudicada a ninguna plataforma. Fuera del territorio nacional, el partido se podrá ver, tanto en México como en Argentina, por Disney+, además de las transmisiones de ESPN y ESPN 2.

Sin embargo, desde SPORT te contaremos todo lo que suceda en el partido entre Cardiff City y Chelsea a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.