Van de Ven y Spence se disculpan con Thomas Frank

Micky van de Ven y Djed Spence, defensores del Tottenham Hotspur, se disculparon con su entrenador, Thomas Frank, por ignorarle al final del partido y hacer aspavientos en la derrota de su equipo ante el Chelsea.

"Micky y Djed vinieron a mi oficina ayer y me dijeron que querían disculparse por la situación. Ellos no querían que se viera mal ni que generara cualquier idea equivocada en los medios de comunicación", expresó este lunes el técnico en la rueda de prensa previa al duelo frente al Copenhague, de Liga de Campeones.

Después del partido, que concluyó con un 1-0 a favor del Chelsea gracias a un gol de Joao Pedro, el técnico se acercó a ellos para hablar y ambos jugadores no le hicieron caso y se marcharon al túnel de vestuarios sin aplaudir a los aficionados en el Tottenham Hotspur Stadium.

"No hubo falta de respeto significa en absoluto hacia mí o el equipo. Ellos sólo estaban frustrados con nuestra actuación y los abucheos durante el juego", añadió.

Los 'Spurs' ocupan la quinta plaza en Premier League, a 8 puntos del Arsenal, que es líder, y suman cinco puntos de nueve posibles en la Liga de Campeones, mientras que en la Copa de la Liga fueron eliminados en octavos a manos del Newcastle United.