El ‘VARsenal’ incendia la Premier: "Nunca estaría líder... es una locura"

Hace tiempo que el Arsenal se convirtió en un equipo que levanta ampollas en Inglaterra. Su dominio a balón parado, preciso y calculado, es una fórmula que podría valerles una Premier League 22 años después. Para algunos, esta táctica despierta admiración; para otros - muchos - genera rechazo.

El libreto de Mikel Arteta combina efectividad en la pizarra y, en ocasiones, pérdida de tiempo. Esta última, de hecho, sacó de quicio al Atlético en los instantes finales de la vuelta de las semifinales de la Champions League. El domingo, los 'Gunners' asaltaron el London Stadium con el solitario tanto de Trossard en el 83' y ya tocan el título con la yema de los dedos.

El encuentro, sin embargo, no estuvo exento de polémica. Los 'Hammers' anotaron el 1-1 en el minuto 95 por medio de Callum Wilson, pero el gol no subió al marcador por el siguiente motivo: "Tras consultar el VAR, el árbitro anuló la decisión inicial de gol a favor del West Ham United. Anuncio del árbitro: ‘Tras revisar la jugada, el número ’19′ del West Ham comete una falta sobre el portero. La decisión final es un tiro libre directo", detalla el 'Match Centre' de la Premier League.

El colegiado del partido, Chris Kavanagh, estuvo cinco minutos frente al monitor revisando la acción tras recibir la llamada de Darren England. Interpretó, como el árbitro del VAR, agarrón y falta de Pablo Felipe sobre David Raya. 'The Telegraph' lo tildó como "el momento más importante de la historia del VAR". Para Mikel Arteta, "no hay duda de que es una falta clara".

Un día que Arteta siempre recordará

Y prosiguió el donostiarra: "Voy a recordar siempre este día. Ha sido una montaña rusa de emociones. Eso es lo bonito de la Premier League. En medio de todo ese caos y con el portero en el área, lograron marcar. Nadie discreparía en que se trata de una falta clara, porque David (Raya) tiene el balón casi en las manos y ellos aprovechan para marcar el gol. Mi instinto, porque lo vi en directo, me decía que iba a ser falta. Hoy me he dado cuenta de la enorme responsabilidad que supone para los árbitros estar en esa situación, tomar esa decisión y cambiar el rumbo de uno de los dos equipos. Menuda decisión".

No opinó lo mismo Nuno Espírito Santo, entrenador del West Ham: "Todos estamos molestos por cómo ha acabado el partido, por supuesto. No presté atención a la repetición para no enfadarme más, pero hay un árbitro, hay VAR, y hay circunstancias que en el pasado se habrían juzgado de otra manera. No diré mucho más al respecto. Esto genera muchas dudas y especulaciones al respecto".

"VARSENAL"

La palabra "VAR" aparece en prácticamente todos los medios ingleses. "VARSENAL", tituló 'The Sun', 'The Times' escribió "el VAR salva al Arsenal tras el gol de Leandro Trossard" o 'The Mirror' publicó "¡NO HAY VAR QUE LO SALVE!"

Tampoco se mordió la lengua Peter Schmeichel, quien exclamó en 'Viaplay' que "lo que realmente me enfada es que el Arsenal nunca estaría líder si eso fuera falta. Así es como han marcado tantos goles. Bloqueando a los rivales, agarrándolos... haciendo todo tipo de cosas.

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Trossard rescató al Arsenal en London Stadium / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

"Y luego llegamos al punto de que el VAR tarda cinco minutos. Darren England, el árbitro del VAR, vuelve a revisarlo una y otra vez. Eso, en sí mismo, genera muchas dudas sobre esa decisión, que no puede ser falta. No puede serlo. Es un error garrafal. Simplemente no entiendo por qué, de repente, es falta. No lo ha sido para ningún equipo en toda la temporada. Todo esto es una locura", continuó.