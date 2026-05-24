Varapalo para Xabi Alonso: el Chelsea, fuera de Europa

El aterrizaje de Xabi Alonso en el banquillo del Chelsea prometía abrir una nueva era en Stamford Bridge. El técnico tolosarra, firmado por cuatro temporadas tras su salida del Real Madrid, llegaba como la gran apuesta del proyecto BlueCo para devolver al conjunto londinense a la élite europea.

Pero su aventura arranca con un golpe durísimo. El Chelsea se quedó fuera de Europa tras caer 2-1 en la última jornada de la Premier League ante un Sunderland desatado, que sí certificó su clasificación continental más de medio siglo después. El conjunto londinense necesitaba ganar para mantener opciones europeas, pero firmó una actuación decepcionante y sin alma en el momento más importante del curso.

Fuera de Europa

El Sunderland jugó el partido como una final histórica. No disputaba competición continental desde 1973 y salió decidido desde el primer minuto, impulsado por un estadio entregado y por la oportunidad de volver a Europa después de décadas en el anonimato. El Chelsea, en cambio, transmitió todo lo contrario: apatía, falta de intensidad y una preocupante fragilidad.

El resultado deja un escenario complicado para Xabi Alonso incluso antes de sentarse oficialmente en el banquillo. El técnico español asumía el reto de reconstruir un Chelsea irregular, pero contaba al menos con la posibilidad de competir en Europa para atraer talento y mantener a sus estrellas. Ahora, ni siquiera tendrá ese escaparate continental.

¿Salidas importantes?

La ausencia europea puede provocar además una pequeña revolución en la plantilla. Algunos futbolistas importantes podrían plantearse una salida ante la falta de competiciones UEFA. Uno de los nombres marcados en rojo es el de Marc Cucurella, objetivo del Atlético de Madrid para reforzar el lateral izquierdo. En España aseguran que el interés rojiblanco es firme y que el jugador vería con buenos ojos regresar a LaLiga.

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Otro caso caliente es el de João Pedro. El delantero brasileño aparece en la agenda del FC Barcelona, que ya habría iniciado movimientos para intentar su fichaje este verano. Así, el proyecto de Xabi Alonso ni siquiera ha echado a andar y ya recibe su primer gran varapalo: un Chelsea sin Europa, con dudas deportivas y con el riesgo de perder piezas importantes antes de iniciar la reconstrucción.