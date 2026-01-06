Varapalo para Guardiola: "Estará fuera durante mucho tiempo"

Malas noticias para el Manchester City y Pep Guardiola. El club 'skyblue' informó este martes de que Josko Gvardiol tendrá que pasar por el quirófano por una lesión en la tibia. El futbolista de Zagreb se lesionó en el partido que su equipo disputó este fin de semana contra el Chelsea, que terminó con empate 1-1, y tuvo que ser sustituido en el minuto 51.

En su comunicado, el City confirmó que el defensa se someterá a una operación esta semana y que, a partir de ahí, se podrá saber el tiempo de recuperación que necesitará el jugador, aunque todo apunta a que estará cerca de seis semanas alejado de los terrenos de juego. "Este es un momento duro, pero no me va a definir. Sé quién soy y de dónde vengo. Lucharé cada día para volver más fuerte. Me levantaré de nuevo, mejor que nunca", dijo Gvardiol en sus redes sociales.

También confirmó esta noticia Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al duelo contra el Brighton: "Estará fuera durante mucho tiempo…". El City tiene en estos momentos a tres centrales lesionados, Ruben Dias, John Stones y el propio Gvardiol, lo que ha propiciado que el club recupere al canterano Max Alleyne, que estaba cedido esta temporada en el Watford.

"Estoy muy contento con la plantilla que teníamos en la pretemporada y con la actual. Deseamos que Josko Gvardiol y Ruben Dias vuelvan pronto, y también John Stones, y los jugadores de la Copa África puedan volver y superar este momento y esta época", expresó Guardiola.

Sin embargo, no se descarta que el equipo de Pep Guardiola acuda al mercado de fichajes para tratar de reforzar la zaga. Eso sí, el técnico catalán admitió que no van a revolucionar la plantilla como hicieron el invierno pasado: "Quizás consigamos algo, pero es completamente diferente la situación. No vamos a fichar cuatro o cinco jugadores como pasó la temporada pasada".

Nathan Aké, central del Manchester City / EFE

Además, repasó la situación de la plantilla de cara a los próximos compromisos. "Tenemos de vuelta a Abdukodir Khusanov y Nathan Ake como defensas centrales. Max Alleyne regresó de su cesión al Watford. Agradecemos al Watford lo que han hecho por el joven. Omar Marmoush y Rayan Ait-Nouri están en la Copa Africana de Naciones, John Stones y Oscar Bobb están lesionados, Jeremy Doku y Rodri vuelven de largas lesiones; esa es la situación. Eso es bueno", explicó.