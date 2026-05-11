'Untold: Jamie Vardy' llega a Netflix diez años después de su improbable éxito con el Leicester City

Han pasado diez años desde el improbable título de la Premier League conquistado por el Leicester City, pero la historia no puede contarse sin el nombre de Jamie Vardy, alrededor del cual Netflix basa su nuevo episodio de la serie Untold (Al descubierto).

Si la historia del Leicester City parece un cuento de hadas, la de Vardy presenta una aún más increíble, con el delantero inglés teniendo que trabajar en una fábrica para ganarse la vida tan solo un par de años antes de convertirse en una estrella del fútbol inglés.

Su llegada desde el fútbol no profesional en la quinta categoría inglesa hacen de su historia una de superación, éxito y los complicados cambios en la vida una vez que llega la fama; temas centrales del episodio, así como su vida fuera del campo, en la que no esconde su gusto por la fiesta.

Anotar en 11 partidos consecutivos de la Premier League -- récord aún vigente -- y finalizar la temporada como sublíder de goleo, solo superado por Harry Kane, fueron algunas de las hazañas de Vardy para que el Leicester City venciera una probabilidad de 5.000-1 para ganar su primer y único título de liga.

¿Cuándo se estrena Untold: Jamie Vardy?

El episodio se estrenará este martes 12 de mayo en Netflix y tendrá una duración de 90 minutos. Será la 24ª entrega de la serie que recopila historias de momentos y figuras del deporte, presentándolas desde la perspectiva de sus protagonistas.

Además de ofrecer una de las historias más improbables del deporte, el episodio marcará también un cambio en la serie, pues es el primero que no estará vinculado a un equipo, atleta o evento de Estados Unidos.

Noticias relacionadas

Otros episodios destacados de la serie son 'Malice at the Palace', sobre la pelea entre jugadores y aficionados durante un partido Indiana-Detroit de la NBA en 2004; y 'Hall of Shame', que recuenta el vínculo entre atletas y doctores durante uno de los mayores escándalos sobre el uso de esteroides en Estados Unidos.