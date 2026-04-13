El United vuelve a las andadas: sorpresa del Leeds en Old Trafford

Desde que llegó Michael Carrick, el Manchester United ha vivido una transformación total de su juego. Y de sus resultados. Pero la crisis 'red devil' asoma con volver a mostrarse, sufriendo esta vez un duro varapalo en casa cayendo ante el Leeds United (1-2) gracias a un doblete de Noah Okafor. La 'Roses Rivalry' fue, esta vez, para la parcela blanca.

Porque son rivales de toda la vida Leeds y Manchester United. Esta vez la suerte no le sonrió al conjunto 'red devil'. Urgidos tras sumar apenas una victoria en los últimos tres partidos, los de Carrick apuntaban a despegarse del Aston Villa en la lucha por la tercera plaza. Pero Noah Okafor tenía otros planes: apenas pasaron cinco minutos cuando ya abría el marcador. Un envío de costado quedó en sus botas y definió a placer ante un Lammens vencido.

Aunque la debacle vendría después. Incapaces de llegar al empate, el Leeds subió marchas y apuntó al segundo para aprovechar a un United grogui. Así llegó el robo de pelota tras una pésima salida de fondo entre Lisandro Martínez y Casemiro. Tras una serie de rebotes, Okafor cazó la pelota en la frontal y metió un voleón que, ayudado por un desvío en Lenny Yoro, se metió en la portería. Doblete y frío, mucho frío en Old Trafford.

Para colmo, si algo faltaba para sus males era una roja. No lo entendió así Lisandro Martínez, irresponsable al disputar una pelota por los aires con Calvert-Lewin y tirar de la coleta al delantero inglés. Ya había sucedido alguna ocasión con Marc Cucurella y Joao Neves, este último expulsado por tomar al lateral de los cabellos.

Lo propio le pasó al central argentino, que no se salvó del escrutinio del VAR y terminó en las duchas. Con diez era mas difícil aún, pero no imposible. Confió el United en su espíritu y Casemiro en su cabeza para, tras centro de Bruno Fernandes, sembrar el 2-1 que acercaba a los suyos a la gesta. No fue posible y el Leeds confirmó el asalto a Old Trafford. El United confirmó que vuelve a las andadas: solo un triunfo en los últimos cuatro partidos.