El United sigue pensando en De Jong

El conjunto inglés tiene al centrocampista azulgrana como uno de sus fichajes predilectos para el proyecto de Ten Hag El neerlandés aclaró las dudas sobre la posibilidad de fichar por los 'Red Devils'

Frenkie de Jong no consigue sacarse de encima el interés del Manchester United. El futbolista del FC Barcelona, que tiene contrato hasta 2026, vivió el pasado verano un episodio muy agitado sobre una posible salida a Old Trafford y parece que se le han vuelto a aparecer los 'fantasmas'. "No creo, aunque nunca sabes, pero estoy muy feliz en Barcelona", respondió el futbolista a 'ZiggoSport' a un posible futuro como futbolista del United en verano.

Ten Hag no se olvida de De Jong. El técnico neerlandés hizo lo imposible por fichar al futbolista azulgrana el pasado verano y parece dispuesto a intentarlo una segunda vez.

La llegada de Casemiro fue un 'plus' muy positivo para el equipo en el centro del campo y Bruno Fernandes vuelve a estar a un gran nivel, pero la llegada de Frenkie sería un fichaje 'galáctico' que podría cambiar las aspiraciones del equipo.

Desde Inglaterra ya apuntaron hace unas semanas que el ex del Ajax no ha perdido la ilusión con su fichaje y el futbolista es consciente de que la opción sigue abierta por si cambia de opinión.

Por ahora, su voluntad es seguir vistiendo de azulgrana y ganar títulos con el Barça. Sin embargo, el buen momento del United y el reencuentro con Ten Hag le podría seducir de cara a una llegada a la Premier.

Los 'Red Devils' van camino de firmar una temporada de sobresaliente, con la plaza de Champions casi asegurada, clasificados a semifinales de la FA Cup y entre los favoritos a ganar la Europa League. El título de la Carabao Cup podría no ser el último en caer del lado 'rojo' de Manchester.