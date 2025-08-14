El United se queda sin portero: ¿otro año más con Onana?

Uno de los objetivos del Manchester United para este verano era el de incorporar a un guardameta de garantías. André Onana como número uno no ha convencido en Old Trafford durante estas dos temporadas, por lo que el conjunto de Amorim tenía dos alternativas de gran nivel para la portería: Gianluigi Donnarumma y el Dibu Martínez.

Aun así, todo ha dado un giro radical que podría dejar al United sin ninguno de ellos. En el caso de Donnarumma, el guardameta italiano lo tiene hecho con el Manchester City de Guardiola, que ofrecerá una cantidad inferior a los 50 millones de euros en los que está tasado el jugador, teniendo en cuenta que le queda tan solo un año de contrato y está descartado por los parisinos.

El guardameta emitió un comunicado el pasado martes en sus redes sociales, despidiéndose del que ha sido su equipo durante las últimas cuatro temporadas. El italiano mostró su decepción ante el desarrollo de los hechos, y de no poderse haber despedido del PSG en el terreno de juego. Sin duda, fue uno de los jugadores clave en la consecución de la Champions League y los demás títulos del año pasado.

André Onana, guardameta del Manchester United / X

La incorporación de un nuevo guardameta como Lucas Chevalier, por una cantidad de alrededor 40 millones de euros, fue la señal definitiva para un Donnarumma que deja París de manera inesperada. El propio Luis Enrique reconoció que para la tercera temporada en el Parque de los Príncipes prefería "un guardameta de un perfil distinto".

En el caso del Dibu, todo hace indicar que seguirá un año más en el Aston Villa. El argentino saludó a su afición en el Villa Park con lágrimas en los ojos, lo que todo el mundo entendió como una despedida. Sin embargo, ha disputado la pretemporada con el conjunto de Unai Emery y finalmente no parece que vaya a moverse a ningún equipo.

El 'Dibu' Martínez, portero del Aston Villa / EFE

El más interesado fue el Manchester United, deseoso de contar con un portero élite en sus filas. La oferta de los 'red devils' fue insuficiente para club y jugador, ofreciendo una cesión y una posible contrapartida insuficiente. Dicha propuesta no fue más allá, quedando descartada una nueva llegada argentina a Old Trafford. El Dibu es el jugador mejor pagado del Aston Villa.

Una temporada poco atractiva para los 'cracks'

Uno de los grandes hándicaps que ha tenido el United esta temporada es su ausencia en Europa. La posición en la Premier League fue desastroso, rozando el descenso, y su única bala era en la final de la Europa League, donde podía obtener un billete directo a la Champions si conseguía superar en la final al Tottenham y alza el título.

No fue así, por lo que los de Amorim deberán conformarse por jugar los torneos nacionales esta temporada. Una realidad poco atractiva para los jugadores top mundial, que además necesitan hacer una buena temporada ante todo el mundo para ser llamados por sus selecciones en el Mundial 2026. Onana seguirá al frente de la portería del United, por suerte o por desgracia.