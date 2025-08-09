El United no se olvida de De Gea

David De Gea defendió los colores del Manchester United durante 12 años. El guardameta español, leyenda de Old Trafford, abandonó el club inglés en el verano de 2023 tras 545 partidos oficiales a sus espaldas. Una marcha dolorosa –por su estatus dentro del vestuario y su nivel deportivo– que el cuadro red devil no trató de frenar. Su reemplazo fue André Onana.

David De Gea, durante un encuentro con el Manchester United / EFE

Años después, ese movimiento es posiblemente uno de los mayores errores deportivos que se han tomado en los últimos tiempos en Old Trafford, y eso que pocas cosas se han hecho bien en un club que ha pasado de ser uno de los más temidos del mundo a ser uno más en Inglaterra.

Inmersos en una crisis que Rúben Amorim debe revertir, el Manchester United volvió a cruzarse con David De Gea. A sus 34 años, el actual portero de la Fiorentina regresó este sábado a la que fue su casa durante más de una década para disputar un partido amistoso de pretemporada, en motivo de la Snapdragon Cup, uno de los patrocinadores del conjunto mancuniano. El recibimiento de Old Trafford, a la altura de su leyenda en el feudo red devil.

Una leyenda de Old Trafford

El estadio se rindió al portero español antes del partido y el United le regaló un cuadro recordando su etapa en el club. El choque finalizó 1-1 en el tiempo reglamentario gracias a los goles de Simon Sohm (minuto 8) y Robin Gosens en propia meta (minuto 25). En los penaltis, vencieron los ingleses (5-4).

El cariño entre De Gea y los aficionados red devils siempre ha sido mutuo. El respeto que el portero le tiene al Manchester United es inmenso. Después de finalizar su contrato en Old Trafford, pasó un año sin equipo, rechazando ofertas a los pocos días de salir del club por respeto a la entidad.

Un regreso que nunca se dió

Tras rumores de todo tipo, como la MLS o Arabia Saudí, además de regresar a España o probar suerte en otro equipo de la Premier League, De Gea firmó libre por la Fiorentina. Con el conjunto viola tardó muy poco en demostrar que sigue siendo un portero de primer nivel e incluso sonó su posible regreso al United este mismo verano.

De Gea, portero de la Fiorentina / EFE

Nada más lejos de la realidad, decidió renovar con la Fiorentina tras un curso estelar, jugando 42 partidos entre Serie A y Conference League, en los que sumó 11 porterías a cero, además de muchas actuaciones decisivas. En Old Trafford no se olvidan de él.