El United, con números de la I Guerra Mundial

El 1-2 del Brighton en Old Trafford no ha sido una eliminación más, ha sido un corte definitivo. Sin copas y sin Europa, el Manchester United se queda sin rutas de escape y su temporada se encoge hasta un dato histórico, solo 40 partidos oficiales, la cifra más baja en más de un siglo para un club que solía medir el curso en eliminatorias y noches de máximo voltaje.

Una derrota que encoge el calendario

El golpe llegó este domingo, en la tercera ronda de la FA Cup, y tuvo un guion cruel para la grada. Brajan Gruda abrió el marcador, Danny Welbeck, ex del United, amplió la ventaja y el equipo local solo reaccionó al final con el tanto de Benjamin Sesko. La remontada se quedó sin combustible cuando el joven Shea Lacey vio la roja por doble amarilla.

A partir de ahí, la matemática fue inmediata. Sin más rondas de copa y sin competiciones europeas en el calendario, al United solo le queda completar la Premier League. Son 38 jornadas de liga y, ya consumadas, dos apariciones en copas. En total, 40 partidos.

Es aquí donde se explica por qué el número es tan extremo. El United ha caído a la primera en las dos copas domésticas, algo que no le ocurría en la misma campaña desde 1981-82, y al no tener Europa se queda sin el colchón de partidos que suele alargar el curso.

La primera herida se abrió en agosto, cuando el equipo quedó eliminado de la Copa de la Liga ante un Grimsby Town de cuarta división tras un 2-2 y una tanda de penaltis que se hizo interminable. La segunda ha llegado este fin de semana, con el Brighton llevándose un 1-2 merecido.

Un salto atrás hasta 1914-15

El dato histórico es el que pesa en la conversación. La última vez que el United jugó menos partidos en una temporada fue en 1914-15, cuando disputó 39 encuentros, 38 de liga y una eliminación temprana en la FA Cup ante The Wednesday, hoy Sheffield Wednesday. En aquella época, la Copa de la Liga ni existía; se creó en 1960, lo que subraya lo excepcional que resulta el mínimo actual en el fútbol moderno.

En la era Premier, el precedente más bajo del United estaba en la 2014-15, cuando disputó 44 partidos oficiales en todas las competiciones, en el primer curso de Louis van Gaal al frente del equipo. Aquel año, además, quedó marcado por una de las noches más dolorosas del ciclo, el 4-0 encajado ante el MK Dons en la segunda ronda de la Copa de la Liga.

FC BARCELONA - MANCHESTER UNITED. GIRA FC BARCELONA SAN FRANCISCO. FOTO: Valenti Enrich. - louis van gaal -. manchester united. pretemporada - gira eeuu 2015/2016 - partidos - barça - manchester united. deportiva banquillo 2015/2016. levi's stadium / VALENTI ENRICH / Enviados

Antes de este curso, solo se habían dado 15 casos de equipos de la Premier League que cerraran la temporada con el mínimo de 40 partidos oficiales, una combinación que suele aparecer cuando caes a la primera en las dos copas domésticas y no tienes calendario europeo. Con la eliminación ante el Brighton, el United entra ahora en esa lista, junto con el Bournemouth, y el total histórico asciende a 17.

Falta de identidad

Desde que Sir Alex Ferguson dejara el cargo en 2013, el United ha encadenado 11 entrenadores entre permanentes e interinos, una rotación que explica por qué el equipo cambia de idea casi cada curso y rara vez sostiene un estilo reconocible durante el tiempo suficiente.

En ese vaivén, el club sí ha levantado títulos, pero de forma irregular y sin continuidad en la cima. En la era post-Ferguson, el palmarés reciente incluye la Europa League 2016-17, la FA Cup 2016 y 2024 y la Copa de la Liga 2016-17 y 2022-23, un goteo de trofeos que no ha servido para estabilizar el proyecto ni fijar una identidad de juego duradera.

Ahora, tras la eliminación copera y la más que probable marcha del técnico interino, Darrent Fletcher, el debate vuelve al mismo punto, elegir al técnico que marque rumbo y no solo apague incendios. En las últimas horas, Michael Carrick aparece como el favorito para asumir como interino, por delante de Ole Gunnar Solskjær, con reuniones ya realizadas y negociaciones avanzadas según la información de diversos medios de Inglaterra.