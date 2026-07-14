El United tiene nuevo 'crack': Youri Tielemans llega desde Aston Villa hasta 2031

El Manchester United oficializó este martes la incorporación del centrocampista mundialista belga Youri Tielemans, procedente del Aston Villa, tras abonar el equipo de los 'red devils' la cláusula de 41 millones de euros. Tielemans, que llegó de Estados Unidos la pasada semana tras caer eliminado del Mundial de 2026 ante España, firmó en Old Trafford un contrato hasta el 30 de junio de 2031.

"Cuando el Manchester United te llama, no lo piensas dos veces", dijo el jugador, que definió su llega al club como el resultado de "años de esfuerzo".

“Es difícil describir lo orgulloso que estoy de unirme al Manchester United. Fichar por un club tan especial se siente increíble, es la culminación de años de dedicación desde que me enamoré del fútbol. He tenido el privilegio de experimentar éxito en el juego y eso solo ha aumentado mi determinación para lograr más. La ambición de todos en el club es extremadamente clara: todos estamos decididos a luchar por los trofeos más importantes en los próximos años”, añadió el centrocampista a los medios oficiales de su nuevo club.

Por su parte, el club de Birmingham despidió a su futbolista en redes sociales con el título de la Europa League que consiguió esta pasada temporada con Unai Emery: “Tras llegar en traspaso libre procedente del Leicester City en 2023, Tielemans deja al Villa como campeón de la Liga Europa, marcando una espectacular volea en la final que puso al equipo de Unai Emery en camino a la victoria sobre el Friburgo en mayo. Tielemans fue uno de los favoritos de los aficionados (…). Miembro popular y muy respetado del vestuario, todos en el Aston Villa quieren agradecer a Youri por su servicio al club y desearle lo mejor en su futura carrera”.

Tielemans suma 134 apariciones con el conjunto 'villano' y diez goles anotados.

En Old Trafford, el centrocampista, capitán de su selección, los 'Diablos Rojos' (el mismo nombre con el que se conoce a su nuevo club), liderará el nuevo proyecto de Michael Carrick en la Champions League tras algunos años de inestabilidad institucional.

"Youri ha sido constantemente uno de los centrocampistas más destacados de la Premier League durante los últimos siete años. Tiene todas las cualidades técnicas, así como la ambición y la mentalidad, para triunfar en el Manchester United”, dijo en el comunicado del club Jason Wilcox, director deportivo del United.

“La constancia de Youri es excepcional. Añadirá más fortaleza, creatividad y liderazgo a nuestra plantilla. Estamos encantados de dar la bienvenida a un jugador de su influencia y experiencia, tanto en el campo como en el vestuario, mientras seguimos construyendo un equipo listo para luchar por los mayores logros”, añadió Wilcox.

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Antes de su paso por el fútbol inglés, Tielemans también vistió las camisetas del Anderlecht y el Mónaco.