El United manda un aviso: 270 millones para luchar por todo

El Manchester United salvó la temporada pasada con el trofeo de la FA Cup logrado después de superar a su máximo rival, el Manchester City de Pep Guardiola. Eliminados en la fase de grupos de la Champions y finalmente octavos en la Premier League, el título copero permitió al conjunto 'red devil' dar una alegría a sus aficionados, así como conseguir la clasificación para la próxima edición de la Europa League.

Asimismo, el hecho de alzar la FA Cup, salvó la cabeza de Erik ten Hag, que estaba con un pie y medio fuera el equipo antes de la final. Posteriormente, el técnico neerlandés renovó su contrato y vuelve a tener la confianza de la dirección deportiva 'red devil' para devolver al United al sitio que merece.

Erik ten Hag, con el trofeo de la FA Cup / AP

Para ello, el Manchester United no está dudando en dejarse una buena morterada de dinero en el actual mercado de fichajes. El cuadro inglés quiere renovar una plantilla con serios déficits y con jugadores venidos a menos. En el terreno de las salidas, Varane y Martial finalizaron contrato, Casemiro podría no continuar y no ejecutarán la opción de compra por Sofyan Amrabat.

UNA INVERSIÓN MILLONARIA

En compensación de estas bajas y con la intención de dar un salto cualitativo a la plantilla, el United está haciendo gala de su potencial economía en el mercado. En primer lugar, le arrebató el fichaje de Leny Yoro al Real Madrid. El club 'red devil' pagó más de 60 millones por hacerse con los servicios de uno de los centrales más prometedores del momento. Una incorporación más que necesaria para una zaga defensiva que sufrió mucho el curso anterior.

Leny Yoro, en su debut con el Manchester United / @ManUtd

El próximo en llegar será Manuel Ugarte. El futbolista uruguayo acabó teniendo poco protagonismo en el PSG dirigido por Luis Enrique y es un perfil que encaja muy bien en Manchester. El charrúa llegará para reforzar la medular y ser el timón del equipo en un traspaso que podría rondar los 70 'kilos'.

No se queda aquí el intento del Manchester United de volver a lo más alto, sino que los ingleses también están negociando por hacerse con uno de los hombres de moda: Xavi Simons. En el conjunto 'red devil' gusta mucho el jugador neerlandés, con Erik ten Hag como principal valedor, y por ello estarían dispuestos a realizar una oferta de 100 millones para lograr su llegada. Una gran inversión que el United espera sea definitiva para regresar a la élite europea y volver a luchar por todos los títulos.