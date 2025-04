El United hunde al City a la Europa League

Más allá del orgullo y la Europa League, el Manchester United (14º clasificado) no se juega nada en Premier League. Por contra, el Manchester City (5º) lucha intensamente para conseguir un billete para la próxima edición de la Champions League. Old Trafford, que ha sufrido de lo lindo esta temporada viendo como su equipo está cerca de firmar su peor curso desde su descenso en los años 70, se vistió de gala para fastidiar a su archienemigo. Los red devils quieren dejar al City sin Champions la temporada que viene y tras el 0-0 con el que se terminó el derbi de Manchester tienen su 'objetivo' un poco más cerca.

No es la mejor temporada del Manchester City. Del Manchester United, mejor ni hablar. Pese a ello, la afición red devil trató de empujar a su equipo, que no ha cambiado su triste cara con la llegada de Amorim al banquillo, para intentar sumar una alegría más que necesaria en una temporada completamente oscura.

El ambientazo del Teatro de los Sueños se notó desde la primera acción. Rúben Dias tuvo que derribar a Garnacho, que a los 40 segundos de partido ya enfilaba la portería de Ederson. El portugués vio una merecida amarilla - la más rápida en la historia de los derbis de Manchester de liga desde 1992-, pero la falta directa, peligrosísima, no incomodó al meta brasileño.

No sufría el United ante un City que, sin Haaland, se encomendó a los desmarques de Marmoush para hacer daño arriba. El egipcio generaba cierto peligro cuando conseguía ganarle la espalda a Maguire. Sin embargo, sería Garnacho el que tendría la primera gran ocasión a los 20 minutos tras un centro de Dalot al segundo palo que no pudo conectar bien con la cabeza.

El último baile de De Bruyne contra el United

El City creció con el descenso del ritmo del partido y consiguió incomodar ligeramente a Onana con varios disparos tímidos de De Bruyne y Gündogan desde la frontal, pero el primer acto se despidió con un 0-0 bastante descafeinado. El belga, que estaba disputando su último partido con la camiseta del City contra el Manchester United, no se ahorró ni un solo esfuerzo.

Kevin De Bruyne, durante su último partido contra el United con la camiseta del City / Associated Press/LaPresse / LAP

El segundo tiempo arrancó del mismo modo que el primero: con una amarilla para un jugador luso del City tras derribar a Garnacho. Esta vez, el amonestado fue Bernardo Silva. Pese a ello, el equipo de Guardiola tuvo el 0-1 antes del 50'. Foden, ya dentro del área para fusilar a Onana, se durmió y Mazraoui llegó a incomodarlo con la punta de la bota.

Ederson y Onana, salvadores

El United exigió la mejor versión de Ederson en centros laterales. Tanto Dalot como Dorgu empezaron a ganar línea de fondo y solo los esfuerzos del brasileño no eran suficientes. Rúben Dias, con el pecho a ras de suelo, se visitó de héroe para cortar un envío del danés que dejaba solo a su compatriota Hojlund en el corazón del área.

Marmoush, que tenía que asumir responsabilidades con la ausencia de Haaland, aceptó el reto y respondió con dos latigazos que hicieron 'volar' a Onana. El primero, en una falta directa. El segundo, en una volea tras un saque de esquina. El camerunés repelió ambos.

Llegaba el minuto 70 y el intercambio de golpes no se detenía. A media altura la enganchaba un Ugarte que estuvo cerca de abrir la lata. Amorim agitó el avispero en el 71' y Ederson evitó que recogiera los frutos cinco minutos después bloqueando una volea perfecta de Zirkzee desde dentro el área.

Ugarte, durante el duelo contra el City de Premier / Associated Press/LaPresse / LAP

Seguía el 0-0 en el marcador y Old Trafford estaba ligeramente feliz porque estaban colaborando para dejar al City sin Champions la temporada que viene. Ya lo dicen, el que no se consuela es porque no quiere. Con el pitido final, se corroboró.

El empate dejaba a los de Guardiola en el quinto puesto con 52 puntos, solo dos unidades más que el Newcastle, séptimo con 50, pero dos partidos menos. Teniendo en cuenta que la Premier League contará con una plaza 'extra' para la competición reina la temporada que viene, será el sexto el primero que se quedará sin billete para la Champions. Los magpies dependen de sí mismos.