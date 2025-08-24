El United no escapa de su triste realidad

Si algo debe tener claro Rúben Amorim es que no habrá rival fácil. Su Manchester United tendrá que sudar sangre para sumar de tres en tres en esta Premier League. Contra el Fulham, los 'red devils' encontraron el gol tras sobreponerse a un palo, a un penalti lanzado a las nubes y a un Bernd Leno estelar bajo palos. Llegó de la manera menos ortodoxa posible, a balón parado y tras un rechace en la espalda de Rodrigo Muniz que cambió completamente la trayectoria del cabezazo de Leny Yoro. Pero cuando parecía que el partido se encarrilaba, apareció Emile Smith-Rowe para recordarle al United su triste realidad.

Con Bayindir bajo palos y Onana en el banquillo esperando a resolver su futuro, Šeško volvió a esperar su oportunidad en el segundo tiempo. Tal y como explicó Amorim, el flamante fichaje del United se está adaptando a la Premier League. El que ya está completamente cómodo en Inglaterra es Matheus Cunha, que se ganó su fichaje por el cuadro 'red devil' después de maravillar en el Wolverhampton.

En dos minutos ya se había inventado dos ocasiones muy peligrosas. La primera, un latigazo a la media vuelta desde larga distancia que casi supera a Leno. La segunda, un remate desde dentro del área con el interior que solo pudo frenar el poste.

El inicio fulgurante de Cunha prosiguió con un control excelso con la diestra en un balón larguísimo de Bayindir a la espalda de la zaga del Fulham y un posterior remate de volea con la zurda que sacó Leno de manera estelar. Una acción que pareció reanimar a los londinenses, que ya habían avisado al meta turco antes, y que volvieron a exigir su mejor versión con un voleón de Iwobi desde la frontal tras un saque de esquina que Diallo les regaló.

Penalti a las nubes

Cuando el ritmo del partido caía, alcanzada la hora de partido, Bassey se confundió de deporte y cometió una llave de judo sobre Mount dentro del área. Tras la revisión del VAR no hubo dudas: penalti clarísimo. Bruno Fernandes asumió la responsabilidad, pero se vistió de Sergio Ramos, y como hizo el camero ante el Bayern Múnich en la Champions League 2011-12, la mandó a las nubes.

Bruno Fernandes manda el penalti a las nubes ante el Fulham / Premier League

Tras el descanso, Yoro se echó el equipo a la espalda. En el 52’, salvó el primero del Fulham con un 'tackle' clave ante King. Seis minutos después, adelantaba a los suyos a balón parado. El francés se impuso a Bassey en un saque de esquina lanzado por Mbeumo y, tras rebotar en la espalda de Muniz, el balón acabó dentro de la portería defendida por Leno. El premio se acercaba tras remar muchísimo, pero nada estaba sentenciado.

Falta tensión en defensa

Y así lo demostró Smith-Rowe. El ex del Arsenal, que había saltado al césped en el 71’, estaba celebrando el 1-1 en el 73’ tras un centro de Iwobi. De Ligt estuvo poco tenso para cortar el balón lateral y el inglés remató a placer en el primer palo.

Smith-Rowe celebra el 1-1 ante el Manchester United / Fulham FC

Con todo abierto y pocos minutos por jugar, el United pudo dar el golpe definitivo en el 88’, también de saque de esquina, pero esta vez el remate de Maguire salió fuera por centímetros. Misma vía usó el Fulham para obrar la remontada, pero también le faltó acierto. La triste realidad del United no mejora.