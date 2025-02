El United se desploma... también en el mercado

Es tiempo de vacas flacas en Old Trafford. Donde antes había un equipo dominante en Inglaterra que trasladaba su jerarquía a Europa, ahora solamente quedan las cenizas de aquello que una vez fue. El Manchester United vive uno de los peores momentos de su historia, quizás el peor, aunque el pozo en el Teatro de los Sueños parece no tener final.

La llegada de Rúben Amorim, después de un ilusionante trabajo en el Sporting Lisboa, prometía el inicio de una nueva era de éxitos en Old Trafford. Nada más lejos de la realidad; el técnico portugués ha caído de bruces con la misma intensidad que lo ha hecho su equipo, actualmente decimoquinto en la tabla clasificatoria. El tiempo corre en contra del Manchester United, que ve como su plantilla pierde valor cada día sin que nadie ponga remedio.

Los red devils suman desastre tras desastre esta temporada. Si Erik ten Hag parecía la raíz de todos sus problemas, la marcha del técnico neerlandés no se ha traducido en un cambio de dinámica en Old Trafford. Rúben Amorim apostó por un proyecto a la deriva cuando hacía historia en Portugal con el Sporting Lisboa, aunque su decisión no está demostrando haber sido la correcta hasta ahora.

Una nueva era que no arranca

Son 22 encuentros los que ha dirigido Rúben Amorim en el banquillo del Manchester United, 15 en la Premier League. Sin ser un margen de tiempo definitivo para sentenciar al técnico portugués, sí es suficiente como para sacar las primeras conclusiones. Son solo cuatro victorias en el campeonato inglés, tres empates y ocho derrotas las que acumula Amorim como entrenador del United hasta la fecha. El equipo cae en picado en la tabla hasta la decimoquinta posición, aunque el problema puede ser todavía mayor para los diablos rojos.

Los jugadores del Manchester United tras sufrir una nueva derrota / AP

Es lógico pensar que si los jugadores no corresponden en cuanto a su rendimiento, su valor de mercado caerá en picado. En un club que acaba de despedir a 200 trabajadores y que ha iniciado una nueva etapa de ahorro de costes, perder valor en sus activos es una terrible noticia para sus intereses. En este sentido, SkySports ha desvelado que el Manchester United ha perdido un 15% de valor en su plantilla desde la llegada de Amorim, el equipo que más ha caído en la Premier League desde entonces.

Desplome en el mercado

Si en noviembre de 2024 la plantilla de los diablos rojos estaba valorada en 700 millones de libras, ahora lo está en 594 kilos, una caída de 107 millones de libras que puede ser mortal para el United. Los datos no tienen en cuenta las cesiones de Marcus Rashford, Antony o Malacia, así que no existen excusas para constatar un desplome tan abismal como peligroso para la entidad.

En segunda posición, el Newcastle con una pérdida de valor del 8% se queda lejos de los niveles del Manchester United. Sin valor en sus jugadores, la entidad de Manchester tendrá más complicado todavía vender a sus activos para iniciar una nueva reconstrucción. Amorim no tendrá respaldo financiero y deberá hacer frente a la nefasta gestión del club estos últimos tiempos si quiere tener una mínima esperanza de devolver al Manchester United donde se merece.