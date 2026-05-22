El United se decide por Carrick: apuesta total en Old Trafford

El Manchester United ya tiene entrenador para el curso que viene. Michael Carrick ha pasado la prueba y seguirá al mando del proyecto que se está desarrollando en Old Trafford. La leyenda inglesa tomó las riendas del equipo en enero como técnico interino, sustituyendo a un Rúben Amorim que no logró aplicar su sistema en el equipo. Carrick cambió el sistema, recuperó a piezas importantes para la causa y ha devuelto al equipo a la Champions League.

Su reacción fue inmediata, reconocible y, sobre todo, efectiva. Uno de sus primeros grandes cambios fue recuperar el 4-2-3-1 y enterrar definitivamente el sistema con tres defensas que había marcado la etapa anterior del luso. La decisión devolvió naturalidad al equipo y Kobbie Mainoo recuperó su puesto en la medular, arropado por Casemiro y conectado con un Bruno Fernandes que volvió a acercarse al área.

El United, entonces, volvió a competir y, lo más importante, a ganar. Carrick no solo estabilizó al equipo, también devolvió la confianza que necesitaba una plantilla que parecía bloqueada. Los resultados no tardaron en llegar.

Bajo su mando, el United empezó a escalar en la tabla hasta alcanzar la tercera plaza de la Premier League y asegurar el regreso a la Champions League con suficiencia, algo impensable durante la etapa de Amorim. Y el club tiene claro que este debe ser el primer paso para volver de manera permanente a la competición reina.

Leyenda de Old Trafford

Carrick conoce Old Trafford porque fue un jugador importante del club en el pasado y también porque ya había pasado por el cuerpo técnico antes de iniciar su etapa como entrenador. Pero lo más importante es el amor que siente por el Manchester United.

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Su figura ha logrado transmitir el mensaje a los jugadores, que confían en su presente como entrenador y admiran su pasado como jugador en el United. Esa también ha sido una de las claves de su éxito. La decisión ya está tomada: el United se decide por Carrick.