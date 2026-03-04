El United da por perdido a Rashford: "Es un punto que vamos a tener en cuenta"

En el Manchester United empiezan a enderezarse las cosas tras años de decepciones y frustración. La destitución de Rúben Amorim y la llegada de Michael Carrick han supuesto un giro radical en el rumbo del conjunto 'red devil'. El equipo ha pasado de la irregularidad y la falta de identidad a convertirse en un bloque sólido y competitivo, que prácticamente cuenta sus partidos por victorias.

Si nos atenemos a los números y las estadísticas, de la mano de Michael Carrick el Manchester United atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. El conjunto de Old Trafford suma seis victorias y un empate en siete partidos con el técnico inglés en el banquillo, una racha que incluye triunfos de prestigio ante el Manchester City y el Arsenal.

Esta dinámica positiva no solo ha reforzado la confianza del equipo, sino que también ha tenido un impacto directo en la clasificación: el United ha escalado posiciones hasta situarse tercero, con 51 puntos, consolidándose en la pelea por los puestos de Champions League, el objetivo mínimo que se marcaron los ‘red devils’ al inicio de la temporada.

Teniendo en cuenta este buen rendimiento, todo apunta a que Michael Carrick continuará en el banquillo del Manchester United más allá del presente curso. En Inglaterra confirman que los dirigentes del club están más que satisfechos con el trabajo y los resultados del técnico interino y que, en principio, seguirá al mando del equipo de cara a la próxima campaña.

En ese sentido, la dirección deportiva del United, junto a Michael Carrick, ya trabaja en la planificación de la próxima temporada. El técnico inglés confirmó este miércoles la búsqueda de un extremo izquierdo, lo que da prácticamente por perdida la continuidad de Marcus Rashford, quien, según todo apunta, se quedará en el FC Barcelona, que ejecutará la opción de compra fijada en 30 millones de euros.

Carrick señaló en rueda de prensa que reforzar al equipo con un extremo izquierdo “es definitivamente un punto que vamos a tener en cuenta”. Aunque el técnico tenía la intención de convencer al extremo inglés y estaba seguro de poder convertirlo otra vez en la estrella que fue en el United, el camino de Rashford está en el Barça, donde ha encontrado algo más que una buena versión personal y está firmando cifras notables. En 36 partidos disputados, ha alcanzado los dobles dígitos con diez tantos y tres asistencias. Casi nada.

En el Manchester United ya dan por perdido a Rashford, cuyo rendimiento ha terminado de convencer al Barça para que ejerza la opción de compra. Y ahí comienza a moverse el mercado en Old Trafford, donde los ‘red devils’ rastrean un extremo izquierdo que eleve el nivel de la plantilla. Por el momento, el nombre de Yan Diomande es el que suena con más fuerza en los despachos del club inglés, aunque la dirección deportiva trabaja en otras alternativas para reforzar esa demarcación.