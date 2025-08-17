Directo
PREMIER LEAGUE
Manchester United - Arsenal, en directo: goles, resumen y resultado del partido de la Premier League 2025-26
Rúben Amorim y Mikel Arteta se ven las caras en el primer duelo de la temporada
Xavi Turu
MIN. 7
El conjunto local lo buscó con un tiro muy tímido de Mbeumo que acabó en nada.
MIN. 5
Los primeros compases del partido con un Manchester United que tiene más balón. Por el momento, sin ocasiones de gol.
MIN. 3
Presiona con sus líneas adelantadas el conjunto de Arteta y Bayindir busca jugar en largo.
MIN. 1
Llegada de los locales con un contragolpe. Tuvo que salir White al cruce para el Arsenal.
¡Empieza el partido!
Primera posesión para el Arsenal ante un Old Trafford que ya ruge.
Saltan los jugadores
Los 22 protagonistas ya están sobre el terreno de juego en un Old Trafford completamente lleno hasta la bandera.
Todo listo en Manchester
Menos de diez minutos para que arranque el partido. El Arsenal ya calienta sobre el terreno de juego.
Primera jornada de la Premier
Arranca la competición doméstica en Inglaterra y uno de los platos fuertes de esta jornada es el Manchester United - Arsenal o, lo que es lo mismo, Rubén Amorim frente a Arteta. Partido más que interesante para ambos conjuntos para dar la bienvenida a la Premier League 2025/26. No os perdáis la noticia de nuestro compañero, Àlex Calaff: 'Amorim vs Arteta: alguien saldrá trasquilado'.
El escenario
Old Trafford vuelve a vestirse de gala para ver a los suyos. Los de Rúben Amorim quieren dar una alegría a los suyos en este arranque de la Premier League.
La llegada del Arsenal
Este fue el momento en el que la expedición de los 'Gunners' llegó a Old Trafford.
- Mallorca - Barcelona: goles, resumen y resultado de LaLiga
- Mendes, al rescate del Barça: sin el agente el club no habría podido inscribir
- Estreno fallido: el 'problema' del Barça para empezar LaLiga
- Convocatoria oficial del Barça contra el Mallorca para el estreno en LaLiga
- Ansu, tampoco para el debut en liga
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Mallorca - Barcelona
- Alineación del FC Barcelona contra el Mallorca para la primera jornada de Liga
- Un agricultor descubre en su terreno 600 millones de dólares de Pablo Escobar