Manchester United - Arsenal, en directo: goles, resumen y resultado del partido de la Premier League 2025-26

Primera jornada de la Premier

Arranca la competición doméstica en Inglaterra y uno de los platos fuertes de esta jornada es el Manchester United - Arsenal o, lo que es lo mismo, Rubén Amorim frente a Arteta. Partido más que interesante para ambos conjuntos para dar la bienvenida a la Premier League 2025/26. No os perdáis la noticia de nuestro compañero, Àlex Calaff: 'Amorim vs Arteta: alguien saldrá trasquilado'.