¡El United anuncia la salida de Cristiano Ronaldo!

El atacante luso no regresará al Manchester United tras el Mundial de Qatar La decisión, con efectos inmediatos, ha sido tomada por ambas partes

¡Se acabó el culebrón Cristiano-United! El club inglés ha anunciado, en pleno Mundial de Qatar, que Cristiano Ronaldo deja el equipo de mutuo acuerdo y con efecto inmediato. El atacante luso, concentrado actualmente con Portugal, no regresará al Manchester United tras la cita mundialista.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC