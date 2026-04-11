Unanimidad en Anfield con el nuevo talento del Liverpool: "Tiene un talento especial"

Victoria inapelable del Liverpool ante el Fulham en Anfield que le sirve para recuperar un poco la confianza de cara a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League de este próximo martes ante el París Saint-Germain, en el mismo estadio.

De entre todas las estrellas 'reds' brilló especialmente la del canterano Rio Ngumoha, el joven de 17 años y 225 días que participó en ambos goles de los de Arne Slot. En un partido completamente dominado por los locales, el inglés fue el más incidente de su equipo, sobre todo en la primera parte, marcando el primer gol de su equipo pasada la media hora con un golazo y participando en el segundo de Salah, justo antes del descanso y con otra 'rosca' desde el otro lado del área. Otro golazo.

Con su tanto, Rio se convirtió en el goleador más joven de la historia del Liverpool en liga en Anfield. Supera el registro de Raheem Sterling, que logró en octubre de 2012 con 17 años y 317 días gracias a su gol ante el Reading.

Y es que Anfield siempre ha tenido un don especial para amplificar las historias que empiezan. Con el '37' en la espalda, Rio dejó la sensación de que es uno de los talentos emergentes del fútbol actual. Sin titubeos, pidió el balón, asumió riesgos y ejecutó con naturalidad. Demostró que puede ser una gran baza para desequilibrar partidos cerrados. Y coleccionó elogios.

"Amo a este chico. Tiene un talento especial", decía la leyenda del Manchester United Rio Ferdinand.

"¡Qué talento tiene este chico! Ha sido una jugada espectacular", comentaba durante el partido el analista de Sky Sports Peter Smith.

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"Hay jugadores jóvenes y luego están los jóvenes que juegan como si hubieran nacido para los grandes escenarios. Ngumoha está demostrando que pertenece a este último grupo. El jugador más joven en el campo no desentona; ¡aporta la chispa que el Liverpool necesitaba!", agregaba en la misma cadena William Bitibiri.