Unai Emery se rinde ante Luis Enrique: "Es el mejor"

El entrenador del Aston Villa, el español Unai Emery, considera al PSG favorito para ganar la Supercopa que ambos van a disputar en Salzburgo este miércoles, en un nuevo cara a cara en el terreno de juego con el también español Luis Enrique, al que considera "el mejor entrenador".

"Es complicado catalogar al mejor entrenador, pero ganando dos veces la Champions ahora mismo y respetando a otros entrenadores creo que Luis Enrique es el mejor. Enfrentarnos a él es un reto y un test. Me gusta jugar contra los mejores", dijo Emery en la rueda de prensa oficial previa al choque de la Supercopa.

El preparador español destaca el intento por consolidar el crecimiento del club de Birmingham con títulos. "Estamos aumentando nuestro presupuesto a través de buenos resultados en el campo y buenos resultados vendiendo jugadores. Pero somos consistentes también y espero que mantengamos el mismo alto nivel de hasta ahora", destacó el técnico vasco.

"La Supercopa es otra oportunidad para ganar un trofeo. Siento que el club está iniciando una nueva era con esta posibilidad de luchar por trofeos", insistió Emery. El objetivo de Unai Emery es convertir al Aston Villa en el primer campeón de la Liga Europa en ganar la Supercopa desde el Atlético de Madrid en 2018.

"Estoy contento con cómo todo el club se esfuerza. Queremos mejorar. Vamos en la misma dirección, aumentando el presupuesto y el rendimiento. El Aston Villa aún puede fortalecer su marca. Para mí y para los jugadores es una gran responsabilidad. Tenemos ambiciones", añadió Emery, que confirmó las bajas de Ollie Watkins, Ezri Konsa y Emiliano 'Dibu' Martínez. Sin embargo, recupera al escocés John McGinn y al argentino Alejandro Garnacho.

"No están aquí porque terminaron la temporada el 19 de julio, y les di cuatro semanas para descansar, y es completamente necesario", explicó el técnico, que considera que con estos futbolistas las opciones crecerían el miércoles.

"Por supuesto, si estuvieran aquí, tal vez tendríamos más posibilidades. Pero, al mismo tiempo, creo que el PSG se encontrará en la misma situación que nosotros. El miércoles afrontaremos el partido con los jugadores con los que empezamos hace cuatro semanas, incluidos algunos jóvenes. Espero que compitamos y tratemos de enfrentarnos a ellos con nuestras propias capacidades y posibilidades para ganarles. Eso sí, ellos son los favoritos", recordó Emery.

"Enfrentarse a un equipo como el PSG, con el alto nivel que tienen tanto el entrenador como los jugadores, es todo un reto. Me encanta jugar contra los mejores, porque eso me hace mejorar. Aprovecho todo lo que he aprendido y todas mis experiencias para mejorar, y estoy contento con el esfuerzo que está haciendo todo el mundo en el club por progresar", indicó Emery, que pretende acabar con el maleficio que le persigue en este torneo.

El técnico vasco ha disputado tres partidos en la Supercopa, en 2014, 2015 y 2021, y nunca ha ganado. "Jugar por trofeos es el gran objetivo. El miércoles vienen 6.000 aficionados desde Birmingham y para nosotros es una gran responsabilidad", explicó.

Unai Emery también habló sobre Joao Palhinha, al que pretenden adquirir del Bayern Múnich: "En las últimas semanas de la ventana, los jugadores aún pueden irse. No quiero hablar de jugadores individuales, pero me preguntas por Palhinha y todos lo conocemos en el mundo del fútbol. Es un jugador que genera mucho interés de muchos equipos", dijo.