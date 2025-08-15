Unai Emery respira: Isak, en rebeldía

El Newcastle arranca su andadura en la Premier todavía con Alexander Isak en su plantilla. El culebrón del verano en Inglaterra sigue sin cerrarse, pero el delantero sueco no tiene la más mínima intención de quedarse en St. James' Park, por lo que todo apunta a que no jugará este sábado en el debut ante el Aston Villa (13.30 horas) a la espera de que se concrete su traspaso al Liverpool.

Eddie Howe, técnico del Newcastle, confirmó este viernes en rueda de prensa que la situación del delantero "no ha cambiado" y que esta está "bastante clara". "No ha habido ningún cambio. Toda mi concentración está en el partido contra el Aston Villa de mañana", comenzó diciendo.

"La situación de Isak ha sido bastante clara durante bastante tiempo y va a seguir siendo así", agregó el entrenador de las 'urracas', que aseguró que Isak no sería quien es sin el apoyo de sus compañeros y de la afición: "No creo que Isak lo hubiese hecho tan bien sin todo eso, sin sus compañeros, sin los aficionados, y él lo sabe, es una persona muy inteligente".

Pese a que Eddie Howe no confirmó la ausencia de Isak para el debut liguero, lo más probable es que no sea convocado, pues no ha participado en la pretemporada del equipo hasta el punto de entrenarse en solitario en Zubieta.

Emery respira aliviado

Quien respira aliviado con toda esta situación es el Aston Villa y -sobre todo- Unai Emery, que espera arrancar con buen pie en la Premier 25/26 enfrentándose a un rival de Champions al que logró igualar a puntos la pasada temporada, algo que no cree que vuelva a suceder.

"No somos candidatos al Top-7. Tenemos la capacidad de crear un equipo fuerte, pero no con el mismo presupuesto que los clubes grandes. Tenemos que ser competitivos con nuestros jugadores y seguir trabajando tan fuerte como siempre y estar motivados. Mañana empezamos y quedan 38 partidos, pero no somos candidatos a estar entre los siete mejores", valoró el entrenador del Aston Villa.