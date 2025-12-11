Unai Emery, el gran 'villano'

Unai Emery no es un entrenador cualquiera en la historia del Aston Villa: es una leyenda viva que ha transformado Villa Park en un estadio temible. Desde su llegada, el equipo pasó de sufrir a hacer sufrir a los 'intocables' del 'Big Six'. Una hazaña que Emery ha convirtiendo de simple anécdota a realidad. El trabajo del entrenador de Hondarribia es digno de admiración.

El pasado 3 de diciembre, después de vencer al Brighton por 3-4, se convirtió en el entrenador con más victorias en la Premier League en la historia del club: 62 en 115 partidos. ¿Cómo lo celebró? Dinamitando la competición con un triunfo ante el líder, el Arsenal de Mikel Arteta, con un gol de Emi Buendía en el 90+5 (2-1). Ya son 63 en 116 duelos. Hasta entonces, el récord lo tenía John Gregory, quien consiguió 61 triunfos en 147 partidos, dirigidos entre 1998 y 2002, empatado con Martin O'Neill, que los logró en 149 duelos entre 2006 y 2010.

Unai Emery, entrenador del Aston Villa / AP

Cuando un entrenador logra un récord de este tipo es porque hace algo más que ganar. En el fútbol actual, no basta con ganar. Hay que aportar algo más para que los clubes, cada vez más resultadistas y, por ende, menos pacientes, decidan apostar por un proyecto a largo plazo con un técnico y mantenerse fieles a él aunque haya momentos puntuales en los que las cosas no vayan bien.

7 millones de euros por él

La apuesta del Aston Villa por su figura fue total: en noviembre de 2022 pagaron siete millones de euros para que pudiera romper su contrato con el Villarreal. Él era el elegido para resucitar al equipo e iban a poner todos los recursos necesarios para lograrlo. Aunque eso no garantizaba que la relación funcionara. Emery, quien también ha pasado por clubes con el músculo económico del PSG, lo sabía mejor que nadie. Por suerte para el Villa, tenía el plan muy claro.

El técnico de Hondarribia consiguió lo más complicado en su llegada al Villa Park: levantar a un equipo hundido, que no competía y que había perdido la identidad. Se implicó en todos los aspectos, incluido el de los fichajes, convenciendo personalmente a futbolistas para que vinieran a Birmingham a ser piezas clave de su proyecto. Sirva de ejemplo el caso de Yuri Tielemans, quien reconoció: “Cuando hablé con Emery, me impresionó su ambición y decidí irme al Aston Villa”.

Youri Tielemans, con Vitinha, durante un partido de Champions League / AP

Los resultados se empezaron a notar desde el primer segundo: pasaron de puestos de descenso a la Conference League y estuvieron a punto de despedir 2023 en la cima de la Premier League. Para dar dimensión al buen trabajo de Unai Emery, entre todas las competiciones ganó 31 de sus primeros 50 encuentros con el Villa. Pep Guardiola ganó 29 de sus primeros 50 partidos con el Manchester City y Jürgen Klopp solo 23 con el Liverpool.

Los entrenadores del Manchester City Pep Guardiola y del Aston Villa Unai Emery. / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Finalmente, el Villa terminó aquella campaña, la 2023-24, en la cuarta plaza: eso significaba que Villa Park iba a volver a escuchar el himno de la Champions League tras más de 40 años sin hacerlo. Algunos aseguraban que el reto le vendría grande. ¿Y cómo respondió el equipo de Emery? Clasificándose directamente a octavos después de terminar la primera fase de liga de la historia de la competición reina dentro del top-8, cayendo en cuartos de final ante el campeón PSG, sin perjudicar su participación en Liga, donde quedaron sextos y no entraron de nuevo en Champions por la diferencia de goles.

Esta temporada todo va sobre ruedas. Tras 15 jornadas, el Aston Villa es tercero en Liga, a solo 3 puntos del líder, el Arsenal, a quien ganaron en la última jornada en Villa Park. En la Europa League, donde se enfrentan esta noche al Basilea, ocupan la tercera plaza con 12 puntos, los mismos que el Midtjylland y el Olympique de Lyon. Pase lo que pase esta temporada, Emery siempre será un ídolo en Birmingham.