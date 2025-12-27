Unai Emery se entromete en la relación Arteta-Guardiola

Octava victoria consecutiva en la Premier, undécima contando todas las competiciones, terceros en la tabla y a tres puntos del Arsenal. Este es el proyecto de Unai Emery en el Aston Villa. Los villanos protagonizaron un auténtico remontadón en Stamford Bridge para consolidarse, esta vez sí, como otro de los favoritos a llevarse la Premier League.

Fue Ollie Watkins quien se llevó todo el mérito en territorio 'blue'. Y no es para menos. El delantero británico, que entró en la segunda mitad, le dio la vuelta al resultado con un doblete que saca al Chelsea de la Champions y que aúpa a un Aston Villa de Unai Emery. El técnico vasco se entromete así en la relación entre Mikel Arteta y Pep Guardiola.

Pese al resultado final, fue el Chelsea quien golpeó en la primera mitad. Ya a los dos minutos lo probó Cole Palmer con una media volea. Un remate desviado al que se sumó un claro remate de Enzo Fernández que rozó la madera de la portería del 'Dibu'. El guardameta argentino le dio a Unai Emery una de cal y una de arena.

Primero detuvo con la cara un remate al primer palo de Joao Pedro. Achicó bien el portero, que no dejó hueco alguno instantes antes de que la delantera del Chelsea le comiera la tostada. No está nada acostumbrado el 'Dibu' a que le den de su propia medicina, pero eso es lo que pasó en el córner que se tradujo en el 1-0 para los locales en un 'casi' gol olímpico de Reece James.

Trataron de molestarle entre Enzo Fernández y Joao Pedro. A su compatriota logró empujarlo al fondo de las redes, pero el brasileño le estorbó en su salida a por el centro de Reece James desde la esquina que se coló directamente en la portería rival. La repetición, eso sí, mostró como el propio Joao Pedro, sin querer, rozó el balón con el gemelo para apuntarse la autoría del tanto y robárselo al lateral.

Watkins al rescate

Ya en la segunda mitad, fue Ollie Watkins quien le cambió la cara al Aston Villa. Entró en el 58', dos minutos después dejó solo a Kamara en un mano a mano desperdiciado ante Robert Sánchez y en el 63' empató el partido en la segunda bola que tocaba. Error de Badiashile, que regala el cuero, lo recupera la medular villana y le cae al '11', inteligente en el desmarque, preciso en el control y afortunado en el rebote de otro mano a mano que le había detenido en primera instancia el guardameta español (1-1).

Toda la seguridad que le faltó a Emiliano Martínez en el gol del Chelsea, le sobró a Robert Sánchez para evitar la goleada del Aston Villa con otros dos paradones a Maatsen y al propio Watkins, primero en un disparo a bocajarro del lateral cuando ya se cantaba el gol de la remontada y luego con una mano providencial al remate del delantero en otro contragolpe villano.

Infinidad de paradas del español, cuyo trabajo se fue al traste tras un testarazo inapelable del héroe villano, Ollie Watkins, que firmó su doblete particular a la salida de un córner para certificar que este Aston Villa sí es candidato a la Premier League.