Unai Emery, completamente ahogado: "No somos candidatos ni a estar entre los siete primeros"

Unai Emery es un hombre muy querido en Birmingham. Desde que aterrizó en el Aston Villa hace tres temporadas, los villanos han jugado siempre competición europea, regresaron a la Champions League tras 40 años de espera y llegaron a semifinales de FA Cup y Conference League, además de consolidarse con merecimiento como uno de los mejores conjuntos de Inglaterra. Pese a ello, esta temporada en Villa Park se están viendo obligados a empeorar su equipo.

Mientras que Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal y Chelsea se refuerzan semana tras semana con futbolistas de primer nivel, el Aston Villa tiene que vender a jugadores importantes de la plantilla como Jacob Ramsey para poder cuadrar las cuentas, traspasado a un rival directo en liga como el Newcastle United a cambio de 45 millones de euros.

Jacob Ramsey, con la camiseta del Newcastle / Newcastle

"El problema del Aston Villa son las restricciones financieras de la UEFA", explicó a EFE el economista especializado en deporte Kieran Maguire. Y la pérdida de talento en la plantilla no acaba con Ramsey. El Villa podría incluso desprenderse de Morgan Rogers (23 años), que marcó 14 goles y repartió 16 asistencias el curso pasado. La estrella del equipo de Emery podría irse al Tottenham Hotspur de Thomas Frank. Atado de manos a nivel financiero, el club inglés trató de cubrir su agujero negro con la venta del equipo femenino. Durante la temporada 2022-23, el Aston Villa perdió 137 millones de euros y otros 85,9 en la siguiente campaña. Pérdidas totales de 222,9 millones en dos temporadas.

El tope: pérdidas de 121,3 millones de euros a tres años

La Premier League permite pérdidas de 121,3 millones de euros a tres años, pero pueden amortizarse con transacciones como la venta de activos propios o inversiones en cantera y/o equipo femenino. Unas prácticas que la UEFA no acepta para aliviar las cuentas. Con la sanción, el Aston Villa, además de una multa (en julio pagaron 11 millones de libras por exceder el 80% del límite de gastos en salarios), tiene que seguir un modelo muy restrictivo durante este año, gastando lo que generen exclusivamente en ventas. Así se explica que solo hayan llegado al club Evann Guessand (30 millones de euros) y Yasin Özcan (7 millones).

Evan Guessand, en su presentación como jugador del Villa / Aston Villa

En Birmingham deben seguir las reglas sí o sí. De lo contrario, en tres años podrían enfrentarse a otra sanción de 13 millones de libras, según cita EFE, y a problemas para inscribir jugadores en competiciones UEFA si el balance de gasto en fichajes no es positivo cuando finalice el mercado veraniego. "Tienen que vender por lo mismo que compren y esto es un gran problema", explicó Maguire a EFE.

Un traspaso obligado

Por ello, Jacob Ramsey tuvo que salir del club, aunque no era la intención ni del jugador ni del Villa. Al ser canterano, la totalidad de su traspaso -45 millones de euros- computa para aliviar el 'Fair Play financiero'. "No quiero escuchar nada negativo o una sola mala palabra sobre este hombre. No sabéis la mitad", lo defendió Tyrone Mings. John McGinn, otro de los pesos pesados de la plantilla, declaró que "es un día triste por perder a un jugador top y a una gran persona, pero así es el fútbol a día de hoy". El Aston Villa también se ha quitado de encima el elevado salario de Philippe Coutinho y ha cedido a Leon Bailey a la Roma hasta final de temporada.

Leon Bailey, presentado con la Roma / AS Roma

Unai Emery se encuentra ahogado. Pese al buen rendimiento en lo deportivo, la mala gestión en los despachos está limitando el desarrollo del equipo. "No somos candidatos a estar entre los siete primeros. No tenemos un presupuesto tan grande como otros", apuntó el de Hondarribia. En Inglaterra, varios clubes temen correr la misma suerte. El límite de 105 millones de libras a tres años se aprobó en 2013, y teniendo en cuenta la extremada inflación que ha sufrido el fútbol desde entonces, algunos clubes -incluido el Villa- se han mostrado a favor de un cambio en las reglas.