El último salvavidas de un Chelsea en caída libre

Liverpool y Chelsea empataron a uno en Anfield. Un resultado que no sirve a ninguno de los dos conjuntos, que pelean por objetivos muy distintos. Los ‘reds’ buscan amarrar del todo el billete a la próxima Champions League; los ‘blues’, meter presión a sus rivales para poder competir en alguna competición europea la temporada que viene. La realidad del cuadro londinense ha cambiado radicalmente en cuestión de meses. Y ahora, el lío es tremendo.

Enzo Maresca se fue de la entidad con el equipo en la quinta plaza en Liga y dentro del top 8 en Champions League. Su último partido al mando del equipo fue el 2-2 contra el Bournemouth, jugado el 30 de diciembre de 2025, correspondiente a la jornada 19. Desde entonces, el Chelsea vive inmerso en una caída libre constante a la que solo le queda un botón de emergencia para evitar un impacto terrible.

El Chelsea se quedó sin un entrenador capacitado para gestionar la presión de Stamford Bridge (Liam Rosenior fue un fiasco), empezó a dejar escapar posiciones en Liga y, tras el empate en Anfield, ya es imposible que saque billete para la próxima edición de la Champions League.

Liam Rosenior, entrenador del Chelsea / EFE

Se adelantó el Liverpool muy temprano, a los seis minutos, gracias a un tanto de Ryan Gravenberch. Pudo firmar el segundo el cuadro de Slot, gracias a un gran Ngumoha, pero el Chelsea logró empatar cuando Enzo colgó una falta al área que nadie desvió hasta encontrarse con la red. No se movió más el marcador, que dejó la Europa League muy complicada también para los ‘blues’. Por lo menos, el 1-1 sirvió para romper una racha de seis derrotas.

Novenos con 49 puntos, solo quedan seis puntos por jugar. Ahora mismo, el Bournemouth defiende la sexta plaza con 55 unidades, por lo que, si gana la próxima jornada o el Chelsea no gana, tampoco podrán asaltar esa posición.

Liverpool y Chelsea empataron a uno en Anfield / EFE

La Conference League es un poco más realista, aunque también complicada. Ahora mismo defiende esa plaza el Brighton, con 53 unidades. Y por delante tienen al Brentford, que juega ahora mismo contra el Manchester City en el Etihad. Por ello, la opción más viable que le queda al Chelsea para esconder su desastre y evitar una marcha masiva de estrellas a final de temporada es la FA Cup.

La competición copera inglesa es el único salvavidas de un club que, además de atravesar un drama deportivo, está castigado a nivel institucional. Antes de la salida de Rosenior, el club fue sancionado con una multa millonaria (unos 11,5 millones de euros) por infracciones cometidas entre 2011 y 2018 bajo la dirección de Roman Abramovich. El club realizó pagos a agentes, futbolistas y otras entidades a través de empresas vinculadas a la propiedad del equipo, además de recibir una prohibición de un año sin fichar.

La FA Cup: el último salvavidas

El panorama es desolador y, por ello, vencer al Manchester City el próximo sábado 16 de mayo en Wembley (16.00 horas) es fundamental. Ganar no solo sería conquistar un título para el Chelsea, sino también conseguir un billete directo a la Europa League para intentar convencer a hombres como Cole Palmer o Enzo Fernández de que merece la pena aguantar el chaparrón una temporada más y seguir intentando hacer crecer el proyecto.

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También será clave quién llegue al banquillo. En las últimas horas han sonado nombres como el de Andoni Iraola o el de Xavi Hernández. Estar en Europa League podría empujarles un poco más hacia el Bridge. Sea como fuere, la situación es complicada.